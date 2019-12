Films en series kijken bij HBO

Sinds 2012 is de bekende videodienst HBO ook in Nederland te krijgen. De dienst is populair vanwege series als Game of Thrones en Boardwalk Empire.

Let op: HBO heeft bekendgemaakt vanaf 1 januari 2017 te stoppen met het aanbieden van betaalzenders en streamingdiensten.

HBO is een afkorting voor Home Box Office en is een set van 3 HD-kanalen, HBO On Demand en HBO GO (in dvd-kwaliteit). Wereldwijd is het een van de grootste abonneekanalen. Daarmee is het een combinatie van onbeperkt kijken en traditionele televisiezenders. Er is geen sprake van pay-per-view – al het aanbod is inbegrepen in het abonnement. Op HBO kijk je series, films, concerten en documentaires. Er worden geen reclames uitgezonden, net als bij concurrent Netflix.

Verschillende zenders

HBO1: premières en nieuwste series

HBO2: drama, intrige, romantiek

HBO3: actie, spanning en passie

HBO GO: kijken via computer, laptop, tablet, mobiele telefoon en smart tv (mits in Nederland)

HBO biedt de nieuwste series en films aan, en daarom worden veel oude seizoenen niet meer aangeboden via HBO GO en HBO On Demand. Dat komt omdat HBO uitzendingen inkoopt voor een jaar, daarna verlopen de rechten en kun je het vaak niet meer kijken.

Hoe te krijgen?

HBO bestel je via je tv-aanbieder of via internet: het is niet te krijgen als je geen digitale tv abonnement hebt. HBO verwijst voor vragen ook door naar de tv-aanbieder.

HBO is alleen te bestellen als pakket. HBO GO is bijvoorbeeld niet los te bestellen, net als HBO 1, 2 of 3. Niet bij alle providers is het pakket compleet, zo ontbreekt HBO GO soms bij tv-aanbieders.

Hoeveel kost het bij wie?

De prijs en pakketvoorwaarden van het HBO-abonnement worden bepaald door de tv-aanbieder. Deze verschillen daarom. Bij de meeste aanbieders kost het rond de €15 per maand en is het maandelijks opzegbaar.

Welke belangrijke series zijn er te zien?

HBO is verantwoordelijk voor een hele hoop grote Amerikaanse tv-series. Volgens HBO zijn de meeste series al binnen 24 uur na de Amerikaanse première te zien. De volgende series worden geproduceerd door HBO:

Game of Thrones

True Detective

Girls

Silicon Valley

Curb Your Enthousiasm

