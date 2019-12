Eerste indruk|Met de nieuwe Apple TV kun je video in 4K en HDR afspelen, verder is hij grotendeels gelijk aan zijn voorganger. De goedkoopste versie kost €200. Is dat je geld waard?

De Apple TV 4K kan interessant zijn als je op zoek bent naar een nieuwe mediaspeler en je hebt een 4K-tv die HDR ondersteunt. Apple is een van de weinige partijen die Hollywoodfilms streaming in 4K en HDR aanbiedt. Netflix en Amazon Prime Video kun je in 4K en HDR kijken, maar dat kan meestal ook vanuit een app op je tv.

YouTube in 4K HDR wordt niet ondersteund. Voldoende 4K en HDR materiaal is er op dit moment dus niet. Voor €200 haal je een erg duur apparaat in huis. Een goedkoper, maar minder veelzijdig alternatief is de Google Chromecast Ultra (prijs:€80)

Wat is de Apple TV 4K?

De Apple TV 4K is een mediaspeler waar je films en series mee kunt streamen. Je verbindt dit kleine kastje met een hdmi-kabel met je tv. Het menu en de apps bedien je met de meegeleverde afstandsbediening.

De vorige Apple TV is verder grotendeels hetzelfde als de Apple TV 4K en blijft te koop voor €160 (32GB versie). Lees de review Eerste indruk Apple TV 4 voor een eerste indruk van onder meer het gebruiksgemak, prestaties en apps.

Nieuw: 4K en HDR

Nieuw aan de Apple TV 4K is dat je er video in 4K en HDR mee kunt afspelen. Heb je een tv die 4K en HDR ondersteunt dan kan het beeld scherper worden weergegeven, met een groter contrast en kleurbereik. Daarvoor moet het beeldmateriaal ook in 4K zijn en HDR-informatie bevatten.

Scherper beeld

Apple biedt een aantal films aan in 4K en HDR, vooral grote Hollywood-producties. Je kunt de films huren voor €5 of €6. Soms kun je ze alleen kopen (prijzen van €6 tot €17).



We vergeleken het beeld van een gekochte film en een aantal filmpreviews op de vorige Apple TV en op de Apple TV 4K. Beide kastjes sloten we aan op de Samsung UE55MU6400 (4K led-tv met HDR). Daarnaast bekeken we het beeld van de Apple TV 4K ook op de LG OLED55C7V (een 4K oled-tv met HDR).

In het beeld zien we een duidelijk verschil in resolutie. De versie op de Apple TV 4K is scherper en heeft meer detail. Grote verschillen in kleur en helderheid zagen we niet op de Samsung tv. Op de LG oled is het verschil net wat groter, maar niet overweldigend.

Apple geeft aan dat je een internetverbinding van minimaal 25 Mbps moet hebben voor de beste weergave.

Netflix in 4K HDR

Netflix heeft inmiddels een behoorlijke collectie films en series in 4K en HDR. We bekeken delen van 'The Defenders', 'The Do-Over' en 'Chef’s Table'. We vergeleken dezelfde beelden met die van de vorige Apple TV.

Het valt op dat de beelden wel scherper zijn, maar niet kleurrijker of helderder. De Apple TV 4K liet op de Samsung tv een wat donkerder beeld zien. En de LG laat een beeld zien met warmere kleuren. Ook in dit geval is het lastig om het effect van HDR te zien. We zien voornamelijk verschil in de instellingen die je tv standaard gebruikt in HDR-modus.

Om Netflix in 4K en HDR te bekijken heb je het duurste Netflix abonnement nodig (€13 per maand). Je internetverbinding moet minimaal 25 Mbps zijn.

Op de Apple TV kun je niet naar YouTube kijken in 4K HDR; daar biedt Apple op dit moment geen ondersteuning voor. Het is niet bekend of en wanneer dat wel kan.

Upscaling

Elke video wordt door de Apple TV standaard in de ‘optimale’ beeldkwaliteit afgespeeld. Beeld dat niet in 4K is en geen HDR-informatie heeft wordt wel met die beeldinstellingen weergegeven. De Apple TV 4K zorgt ervoor dat HD beelden het scherm volledig vullen. Ook kleuren en helderheid passen zich aan zodat deze goed zichtbaar zijn in HDR modus.

Je tv hoeft hierdoor niet te schakelen tussen de verschillende beeldinstellingen. Maar dat zorgt niet per se voor een mooi resultaat. Vervelend is dat het videobeeld en menuschermen wat donkerder lijken. Het zou mooier zijn als de Apple TV de beeldkwaliteit kiest die het beste past bij het beeldsignaal. Je kunt de beeldinstellingen met de hand aanpassen, maar dat vereist (technische) kennis van de videobron.

