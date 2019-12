Gratis films en series streamen met mediaspelers, mag dat?

Ons advies

Verwacht niet dat je met een relatief goedkoop kastje gratis en onbeperkt naar series en films mag kijken. In de praktijk kom je dan bedrogen uit! Daarnaast kan het gebruik lastiger zijn dan gedacht en valt de levering en ondersteuning in sommige gevallen erg tegen.

Wat is een mediaspeler?

Een mediaspeler (of mediabox) gebruik je om foto's, films en muziek af te spelen op je tv. Zo speel je gemakkelijk media af die je kunt streamen van het internet. Je kunt er vaak ook bestanden mee afspelen van een harde schijf, usb of je eigen computer.

Bekende mediaspelers zijn de Apple TV en de Google Chromecast. Maar er zijn ook veel onbekende mediaspelers die verkocht worden door kleine webshops. De verkopers beloven dat je met deze kastjes gratis films en series kunt streamen waar je normaal flink voor moet betalen.

Hoe werken deze mediaspelers?

Deze mediaspelers zijn in feite kleine computertjes. De verkoper kan gemakkelijk zelf kiezen met welke software hij het kastje verkoopt. Hij plaatst hierbij enkele add-ons (een soort apps) op het kastje waarmee je gemakkelijk toegang krijgt tot allerlei films en series zonder te betalen.

Is het toegestaan om gratis films en series te streamen?

Nee. Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk materiaal uit een illegale bron te downloaden. Ook het streamen van auteursrechtelijk materiaal valt onder dit verbod. Als je via een dergelijke mediaspeler illegaal films of series bekijkt ben je dus in overtreding.

Mogen dit soort mediaspelers wel verkocht worden?

Op de kastjes zelf staan geen illegale films en series, maar ze verwijzen wel naar illegale media. Het Europese Hof heeft geoordeeld dat de verkoop van mediaspelers die verwijzen naar illegale media een inbreuk op het auteursrecht zijn.

Stichting Brein heeft ondertussen veel verkopers aangesproken en een schikking aangeboden, bij weigering wordt een gerechtelijke procedure aangespannen.

Problemen met levering, gebruik en ondersteuning

Daarnaast krijgt de Consumentenbond veel klachten binnen over bedrijven die dit soort mediaspelers verkopen. Soms worden de kastjes helemaal niet geleverd na betaling. In andere gevallen wordt de software niet ondersteund, waardoor het kastje niet meer goed werkt. Ook het gebruiksgemak laat soms te wensen over, zoals we gemerkt hebben bij de Teevee Mediabox.

Lees ook: