Gratis online tv kijken: wat zijn de mogelijkheden?

Bij NPO, RTL en SBS kun je online gemiste programma’s terugkijken en vaak ook live-tv kijken. Programma’s van buitenlandse zenders zijn door rechten vaak in Nederland niet online terug te kijken. Wij geven een overzicht van wat er wel en niet mogelijk is.

Voor tv ben je niet afhankelijk van het aanbod van je tv-provider. Op internet zijn veel tv-programma’s gratis te bekijken, bijvoorbeeld op de websites (en apps) van de NPO, RTL en SBS. Programma’s van de BBC zijn vanwege rechten niet via internet te bekijken in Nederland. Dat geldt ook voor sommige (buitenlandse) series en films van Nederlandse omroepen. Veel documentaires kun je wel gratis online kijken.

NPO

Nederlandse programma’s kun je meestal gratis bekijken op de sites en apps van de NPO. Ook live-tv van Nederland 1, 2 en 3 is te zien. Bij 'NPO Start' kun je tv in redelijke kwaliteit (576p) bekijken op je tablet, smartphone en smart-tv (op televisies van Samsung, LG, Panasonic en Philips, die zijn uitgebracht in 2014 of later).

RTL XL

Video van RTL 4, 5, 7 en 8 kun je in veel gevallen gratis terugzien bij RTL XL. Daarvoor moet je wel een persoonlijk account aanmaken. Live tv is niet gratis te zien op de website en via de apps van RTL XL voor smartphone, tablet en smart tv. RTL programma's live kijken kan wel met een abonnement voor Videoland of NLziet.

KIJK

Veel programma’s van SBS, Veronica en Net 5 zijn te zien via KIJK. Live tv is er niet, maar met een gratis account kun je wel live voetbalwedstrijden kijken van de Champions League. KIJK is te zien op smartphone, tablet en smart tv. Live tv kijken naar SBS, Veronica en Net 5 kan met een abonnement voor NLziet.

Documentaires

Wie van documentaires houdt kan veel gratis video’s vinden op internet. De NPO heeft een apart kanaal met recente en oudere documentaires. Voor sommige filmpjes heb je een (betaald) NPO Plus-abonnement nodig. Op YouTube staan ook veel gratis documentaires en er is een website met een verzameling documentaires van onder meer YouTube en NPO.

BBC

Houd je van BBC-programma’s dan ben je gebonden aan je tv-provider. Vanwege rechten zijn BBC-series en tv-programma’s in Nederland alleen te zien als je (digitale) tv afneemt bij Ziggo, KPN of een andere digitale tv-aanbieder. Met interactieve televisie van je provider kun je de gemiste programma’s terugkijken.

