Eerste indruk|Een kastje van nog geen €100 waarmee je gratis de nieuwste films en series kunt kijken op je tv? Dat klinkt te mooi om waar te zijn en dat is het ook. De Teevee mediabox maakt handig gebruik van de mazen in de wet.

De Teevee mediabox is eenvoudig te bestellen en maakt het je redelijk makkelijk om diensten zoals Popcorn Time op je tv te bekijken. De installatie was niet zo gebruiksvriendelijk. Het menu, de bediening en het aanbod zijn redelijk gebruiksvriendelijk, te vergelijken met dat van Popcorn Time. De beeldkwaliteit wisselt sterk: soms heb je haarscherp hd-beeld en soms is het wazig en lelijk. Ook wil de stream nog wel eens haperen.

Als gebruiker ben je natuurlijk wel in overtreding als je films en series uit illegale bron (zoals Popcorn time) bekijkt. En dat terwijl er ook goede en goedkope legale alternatieven zijn. Voor €35 heb je een Chromecast hdmi-stick, met Netflix of een ander streaming abonnement van rond de €10 per maand heb je toegang tot een behoorlijk uitgebreide collectie films en series.

Aanschaf mediabox is (nog) legaal, het gebruik kan illegaal zijn

De verkopers slaan een flink slaatje uit de populariteit van streaming video en illegaal kijken. Met de spotgoedkope Raspberry Pi hardware en gratis open source mediaspelersoftware verdienen partijen als Teevee.io veel geld aan hun 'mediabox'.

De suggestieve advertenties balanceren op de rand van het wettelijke toelaatbare. Op Facebook adverteert TeeVee.io bijvoorbeeld met de advertentie hiernaast. Ook op de website staat dat je Fox Sports en Sport 1 kunt bekijken zonder abonnementskosten en dat de Teevee je toegang geeft 'tot meer dan 100.000 films en series'.

Je hebt hier niet te maken met een prachtige deal. De Teevee mediabox geeft toegang tot gratis aanbod, maar dat aanbod is vaak illegaal. Wanneer je films en series streamt met de box ben jij in overtreding, Teevee.io is dat niet. Zij zijn niet aansprakelijk voor de films en series die je met de mediabox kunt bekijken.

De rechtszaak die Auteursrechtenorganisatie Brein heeft aangespannen tegen een andere mediabox aanbieder (zie nos.nl), zal uitkomst bieden. Tot die tijd mag ook TeeVee.io zijn mediaboxen blijven aanbieden.

Eenvoudig bestellen

Vanaf de website Teevee.io is het zeer eenvoudig om een mediabox te bestellen. Na het klikken op de button Bestellen kom je op een pagina waar je kunt kiezen uit 2 verschillende soorten mediaspelers: de Teevee en de Teevee Turbo (beiden verkrijgbaar in zwart en wit). Op de pagina staan verder allerlei accessoires zoals toetsenbordjes.

Nadat we een Teevee mediaspeler in het winkelmandje hebben geplaatst, zien we bij het betalen dat er bovenop de €99 nog €6,95 aan bezorgkosten bijkomt. Betalen gaat via iDeal. Twee dagen later ligt er een pakketje op de mat, keurig op tijd.

Wat zit er in de doos?

In de doos zit de Teevee mediaspeler, een snelstart handleiding, een hdmi-kabel en een stekker voor de stroom. Je kunt de speler bedienen met een toetsenbord en een smartphone app (Android en iOS).

Om het wachtwoord van je draadloze netwerk in te voeren, heb je trouwens altijd een toetsenbord nodig. Behoorlijk onhandig. Verder vonden we het menu redelijk gebruiksvriendelijk, maar kregen we niet altijd alles direct aan de praat. Zo gebruiksvriendelijk als bijvoorbeeld Netflix werkt het allemaal niet.

Raspberry Pi 2

Het hart van de Teevee mediaspeler is een Raspberry Pi 2. Deze kleine computer is te koop voor rond de €35 en is ooit ontwikkeld om schoolkinderen te leren programmeren. In de grote, wereldwijde gemeenschap van gebruikers worden continu nieuwe toepassingen bedacht en informatie met elkaar uitgewisseld.

De Raspberry Pi 2 wordt veel gebruikt als mediaspeler. Speciale open source software zoals Openelec en Kodi (voorheen XBMC) maakt het vrij gemakkelijk om streaming films en series af te spelen. Voor de bediening zijn er iOS en Android apps. Lees meer over Raspberry Pi.

Plug-ins en add-ons

Om films en series te kunnen bekijken gebruik je plug-ins en add-ons, ongeveer zoals bij een browser. Op de Teevee.io zien we na verbinden met internet 5 apps in het hoofdmenu van de speler. Het menu en de bediening zijn redelijk gebruiksvriendelijk, te vergelijken met dat van Popcorn Time.

Ook het aanbod is te vergelijken met dat van Popcorn Time. Vanuit het overzicht heb je toegang tot de nieuwste films en series. Zodra je een video hebt geselecteerd kun je meestal direct beginnen met afspelen. De beeldkwaliteit wisselt sterk: soms heb je haarscherp hd-beeld en soms is het wazig en lelijk. Ook wil de stream nog wel eens haperen.

Lees ook:

Wat is een mediabox met 'gratis films en series' ?

Met de Teevee Mediabox kun je gratis streamingdiensten zoals Popcorn Time direct op je tv bekijken. Zo’n mediabox lijkt wel wat op de Apple TV. Je sluit de mediabox aan op een hdmi-poort van je tv. Via (draadloos) internet krijg je toegang tot streaming video en muziek.

Gratis streamingdienst

Streaming films en series kijken raakt flink ingeburgerd in Nederland. Netflix heeft 1,1 miljoen abonnees en meer dan 2 keer zoveel kijkers. Andere diensten zoals NLziet, Videoland Unlimited en MyPrime lijken ook aan te slaan.

Niet alleen betaalde streamingdiensten zijn populair. In Nederland wordt ook veel gebruik gemaakt van Popcorn Time. Deze gratis streamingdienst heeft een completer film- en serieaanbod dan Netflix. Popcorn Time is verboden want bij streamen upload en download je video vanaf een illegale bron.

Popcorn Time krijg je niet zo makkelijk op je tv als Netflix. Die laatste heeft een app op bijna alle nieuwere tv’s en op heel veel andere apparaten (bijvoorbeeld Apple TV en Google Chromecast). Popcorn Time wordt meestal op de computer bekeken; om het beeld op je tv te krijgen, moet je meer moeite doen.

Mediaboxen: illegaal?

Teevee Mediabox is een voorbeeld van een mediaspeler waarmee je Popcorn Time direct op tv kunt bekijken.

Bedrijven die zulke mediaboxen verkopen waren onlangs nog in het nieuws. Auteursrechtenorganisatie Brein vindt dat verkopers van mediaboxen illegaal handelen. Tegen een van de verkopers is een rechtszaak gestart.

We wilden wel eens weten hoe makkelijk het is om zo’n mediabox te bestellen en gebruiken. We kochten en gebruikten een Teevee mediaspeler (van Teevee.io).

Benieuwd wat wij ervan vonden? Lees onze review.