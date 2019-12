Microsoft Wireless Display Adapter: review

Met de Microsoft Wireless Adapter kun je draadloos bestanden streamen vanaf een Windows 8 laptop en Android tablet naar een tv. Dat doet denken aan een vergelijkbaar apparaat: de Google Chromecast. Deze Microsoft HDMI-dongel is een stuk minder interessant voor video. We gebruikten de Microsoft Wireless Adapter met een Nexus 7 tablet en een Microsoft Surface 2 tablet.

Conclusie

De Microsoft Wireless Adapter stelt teleur als je op zoek bent naar een goede manier om video van een tablet of laptop te streamen naar een tv. Het is een simpel apparaatje dat eigenlijk alleen maar het scherm spiegelt. Voor video ben je een stuk beter uit met Google Chromecast: die is met €35 ook nog eens de helft goedkoper dan de Microsoft Wireless Adapter.

Vlotte installatie

Het aansluiten van de Microsoft Wireless Adapter is snel gedaan. Je stopt de dongel in een vrije HDMI-poort en het bijbehorende usb-kabeltje voor de voeding gaat in een vrije usb-poort op de tv. Met de afstandsbediening van de tv selecteer je de ingang. Vervolgens moet je het apparaat met de adapter verbinden. Dat doe je met een pincode die op de tv te zien is als het apparaat gevonden is.

Scherm Spiegelen

Als de Microsoft Wireless Adapter eenmaal verbonden is, doet hij zijn werk goed. Hij spiegelt het scherm van je laptop of tablet en dat gaat zonder haperingen. We speelden filmpjes van Youtube en Netflix en dat ging probleemloos. Microsoft geeft wel aan dat je voor een goede werking binnen een bereik van 7 meter tot de Adapter moet zijn. Je kunt de dongel dus maar in een beperkt aantal situaties gebruiken.

Niet de beste keus voor video

Hoewel het beeld vlot wordt afgespeeld, is de Microsoft Wireless Adapter geen geweldige oplossing voor video. Tijdens het afspelen van een film moet het scherm van je laptop of tablet altijd aan staan. Je kunt dus niets anders doen met je tablet en laptop. Bovendien gaat je batterij razendsnel leeg. Een Chromecast is veel handiger want daarmee bedien je video vanuit een app. Bij Netflix speel je af van internet en belast je je apparaat verder niet.

Meer lezen

Wat is de Microsoft Wireless Display Adapter?

Met de Microsoft Wireless Display Adapter kun je draadloos bestanden vanaf een Windows 8 laptop en Android tablet streamen naar je tv. Je kunt filmpjes bekijken door het scherm van een laptop of tablet weer te geven op je tv (mirroring).

Miracast

De Microsoft Wireless Display Adapter gebruikt Miracast om bestanden te streamen. Miracast wordt ook wel 'HDMI via wifi' genoemd: je kunt beeld tot maximaal 1080p hd kwaliteit en Dolby 5.1 geluid van het ene andere apparaat op het andere afspelen. Voorwaarde is wel dat beide apparaten Miracast ondersteunen. De Microsoft Wireless Display Adapter werkt met apparaten vanaf Android 4.2.1 en Windows 8.1 apparaten die Miracast ondersteunen.

