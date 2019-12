Netflix breidt zijn ultra-hd-aanbod gestaag uit

Er worden steeds meer ultra-hd-tv’s verkocht, maar er is nog maar weinig beeldmateriaal dat optimaal gebruikmaakt van de hogere beeldresolutie van het scherm. Netflix zendt sinds vorig jaar haar eigen producties uit in ultra-hd. Volgens Chief Product Officer Neil Hunt zijn er op dit moment 1 miljoen mensen wereldwijd met een ultra-hd-abonnement. Het Premium-abonnement dat nodig is om series in ultra-hd te kijken, kost €11,99 per maand - €4 meer dan het instapabonnement.



Op dit moment zijn er 10 Netflix-films en -series in ultra-hd. Dat aantal zal de komende tijd worden uitgebreid met Netflix eigen Original-producties. Voor 2015 zijn dat de serie Marvel’s Jessica Jones en de film A Very Murray Christmas. In 2016 staan er 9 nieuwe ultra-hd-producties op de planning.



Breaking Bad is momenteel de enige niet-Netflix-serie die te bekijken is in ultra-hd (Breaking Bad). Het aanbod van ultra-hd-films en -series van derden groeit langzamer vanwege de doorlooptijd van de series. Netflix eigen series hebben een doorlooptijd van opname tot uitzending van 18 maanden tot 2 jaar. Bij aangekochte series duurt dit langer, maar langzaamaan zullen er steeds meer aangekochte series in ultra-hd te zien zijn op Netflix.

