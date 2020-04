NPO Start op je tv

We leggen stap voor stap uit hoe de NPO Start (Plus)-app werkt via Google Chromecast, Apple TV en andere apparaten.

De NPO Start (Plus)-app kun je op allerlei manieren op je TV krijgen. We leggen uit hoe dit werkt via Google Chromecast en Apple TV. Maar ook hoe je op andere apparaten tv kunt kijken via NPO Start (Plus).

Op Google Chromecast

We gaan ervan uit dat je de Google Chromecast zelf al hebt geïnstalleerd. Ook heb je de NPO Start (Plus)-app al op je smartphone of tablet staan.

Op Apple TV

We gaan ervan uit dat je de Apple TV al kunt gebruiken en de NPO Start (Plus)-app uit de app store is geïnstalleerd.

De NPO Start (Plus)-app werkt op Apple TV's vanaf de 4e generatie. Die zijn vanaf 2015 in Nederland verkocht. Op een oudere Apple TV kun je via Airplay een programma of uitzending naar de Apple TV streamen. De NPO Start-app staat dan op een ander apparaat.

Op smart tv's en andere apparaten

Heb je geen Apple TV of Chromecast? De NPO Start (Plus)-app werkt ook op andere apparaten dan de Google Chromecast of Apple TV.

Wat is NPO Start?

NPO Start is een dienst van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Via de dienst kun je zonder te registreren televisieprogramma’s van NPO 1, 2, 3 en de digitale themakanalen (live) bekijken en zoeken in alle programma’s. Met een account kun je op een later moment verder kijken.

NPO Start Plus

NPO Start Plus is een uitgebreide, betaalde variant van NPO Start. Met Plus bekijk je programma’s in HD en (meestal) zonder reclame. NPO Start Plus kost €2,95 per maand.

