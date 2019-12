Nu ook films kijken via Google Play

Nieuws|Vanaf vandaag kun je films huren en/of kopen bij Google. Je kunt films vervolgens bekijken op je computer, Android- of Apple iOS apparaat. Bij Google betaal je per film, op eenzelfde manier als Apple iTunes, Videoland en Pathé Thuis. Films zijn bij Google te huur vanaf €3 in standaard definitie (SD) en €4 in hoge definitie (HD).

In Google's online entertainmentwinkel Google Play kon je al apps, boeken en muziek downloaden. Afgelopen oktober kwam ook hun All Access Music dienst naar Nederland, dat direct ging concurreren met Spotify en Deezer. Met het aanbieden van films vergroot Google het aanbod in Nederland.

Geen Netflix

Google biedt geen All Access Movies, maar laat gebruikers per film betalen. Gebruikers kunnen huren vanaf €3 of een film kopen. Die aanpak verschilt van Netflix, waar gebruikers voor een vast bedrag per maand toegang krijgen tot het gehele filmaanbod. Het aanbod van Netflix is minder recent dan het aanbod van Google en concurrenten Apple iTunes, Videoland en Pathé Thuis. Lees meer over deze en andere manieren om video on demand te kijken.

Toegang tot Google Play vanaf verschillende platforms

Google Play is toegankelijk vanaf verschillende apparaten, zoals computer, smartphone of tablet. Als je bijvoorbeeld een film aanschaft via internet, kun je de film ook bekijken op je mobiele apparaat met Android of Apple iOS. Ook kun je een film beginnen te kijken op jecomputer en later op je tablet verder kijken waar je was gebleven. Ook is het mogelijk films te downloaden naar Android-apparaten voor het kijken zonder internetverbinding.

Huurperiode

De huurperiode is vergelijkbaar met andere aanbieders. In de meeste gevallen hebben gebruikers 30 dagen de tijd om te beginnen met het bekijken van hun huurfilm. Vanaf dan hebben ze 48 uur de tijd om de film af te kijken.

Aanbod onder de loep: blijkt beperkt

Het aanbod omvat films van grote internationale studio’s zoals NBC Universal, Paramount Pictures, Sony Pictures Home Entertainment, Twentieth Century Fox en Warner Bros, evenals films van onafhankelijke distributeurs. Bekijk zelf het filmaanbod. De Consumentenbond controleerde de beschikbaarheid van de IMDB top 20 films met wisselend succes. Belangrijke titels als The Lord of the Rings, Star Wars en The Matrix ontbraken, alsmede klassiekers zoals The Shawshank Redemption, Schindler's List, Pulp Fiction en Fight Club. Wel vonden we:

The Godfather;

The Dark Knight;

Inception;

Forrest Gump en;

One Flew Over the Cuckoo's Nest.

Van de huur top 10 van Filmclub (d.d. 19 maart), die vooral bestaat uit recente films, zijn er slechts 2 van de 10 films te vinden op Google Play. Al met al is het aanbod van Google Play dus beperkt.

Bron: Whizpr