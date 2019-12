Online films huren kan bij verschillende aanbieders. Voor een nieuwe film in hd-kwaliteit betaal je meestal rond de €5. We bekeken de mogelijkheden bij Pathé Thuis, Google Play Video en Apple iTunes.

Als een film net de bioscoop uit is, dan kun je hem online huren. Meestal is een film op meerdere apparaten te bekijken: op je smartphone, maar ook op een smart tv. Elke aanbieder biedt films aan in hd-kwaliteit. Het aanbod per verhuurder komt behoorlijk overeen: de grote, recente films hebben ze allemaal. Verschillen zitten met name in de ondersteunde apparaten en kijkmogelijkheden.

Account en betalen

Om een film te huren moet je een persoonlijk account aanmaken. Vervolgens kun je een film meestal op verschillende manieren betalen: met creditcard, iDeal en/of Paypal. Betalen met iDeal in Apple iTunes kan alleen indirect met een tegoedbon.

Prijzen

Nieuwe films in hd kosten €5 of €6, oudere films tussen de €1 en €5. Alle partijen bieden ook films aan in lagere sd-kwaliteit. Daarvoor betaal je meestal een euro minder dan voor een hd-film.

Voorwaarden

Elke dienst heeft grotendeels dezelfde voorwaarden. Heb je een film gehuurd, dan is hij 30 dagen geldig. Is de film eenmaal gestart dan moet je hem binnen 48 uur bekijken. Daarna heb je geen toegang meer.

Pathe Thuis

Voordelen

Werkt op veel platformen: computer, smart tv, smartphones, consoles en tablets

Nadelen

Omslachtige manier van betalen op een smart tv (via tegoed)

Offline kijken niet mogelijk

Kijken in het buitenland niet mogelijk

Apple iTunes

Voordelen

Offline kijken mogelijk

Kijken in het buitenland mogelijk

Nadelen

Voor het streamen naar je tv moet je een Apple TV hebben

Weinig apparaten ondersteund (vooral Apple)

Google Play Movies

Voordelen

Werkt op veel platformen: computer, smart tv, smartphones, consoles en tablets en Google Chromecast

Kijken in het buitenland mogelijk

Offline kijken mogelijk

Nadelen

Betalen met iDeal kan niet met Abn Amro-rekening

Moviemax

Voordelen

Breed aanbod, waaronder erotische films

Nadelen

Films alleen te zien in Nederland en Belgie

Offline kijken niet mogelijk

