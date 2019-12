Raspberry Pi 3 als mediaspeler

Eerste indruk|De Raspberry Pi minicomputer is erg populair onder mensen die graag knutselen aan een computer. Een veelgebruikte toepassing is die van mediaspeler. We wilden weten of de Raspberry Pi 3b ook voor niet-experts gemakkelijk te gebruiken is om video, muziek en foto’s mee af te spelen.

Conclusie

De Raspberry Pi is om te bouwen tot een mediaspeler waar je als computerhobbyist veel plezier aan kunt beleven. Er gaat veel tijd zitten in het doorgronden van alle mogelijkheden. Daarbij crasht de Raspberry weleens en lukt het soms niet om te verbinden met een wifi-netwerk.

Ben je geen knutselaar en wil je gemakkelijk video kijken dan kun je beter kiezen voor een Apple TV (€180, goedkoopste versie) of de onlangs door ons beschreven Nvidia Shield (€200, goedkoopste versie). Wil je een goedkope en gebruiksvriendelijke oplossing dan is de Google Chromecast (€40) een uitkomst.

Wat zit er in de doos?

Voor de eerste indruk bestelden we een Raspberry Pi 3b, een behuizing, een 8GB micro-sd-kaart, en voeding. Voor dit pakket betaalden we €70.

Kaal systeem

Kaal uit de winkel, kan een Raspberry Pi nog niets. Er staat namelijk nog geen besturingssysteem op geïnteresseerd, zoals bij andere computers. Het besturingssysteem moet je op een micro-sd-kaart zetten. Bij veel Raspberry-pi-verkopers kun je een micro-sd-kaart kopen met daarop al een besturingssysteem geïnstalleerd. Daarvoor betaal je een paar euro meer.

Wij waren nieuwsgierig en gingen zelf aan de slag. Rondom de Raspberry Pi is een grote en zeer levendige community en er is dus veel informatie over het installeren van software beschikbaar. We kozen de beginnersroute (via NOOBS) en installeerden OpenElec; een besturingssysteem dat zich goed leent voor mediaspelers.

Zelf installeren is voor een gevorderde gebruiker redelijk goed te doen. Ben je dat niet, dan kun je beter een sd-kaart kopen met het besturingssysteem er al op.

Als het besturingssysteem geïnstalleerd is, dan kun je de Raspberry via een hdmi-kabel verbinden met je tv. Als de meegeleverde stekker voor de voeding in het stopcontact zit dan start de Raspberry direct op. Op de tv hoef je dan alleen nog maar de juiste ingang (source) te kiezen.

Mediaspeler

Het besturingssysteem Open Elec en de mediaspelersoftware Kodi is redelijk overzichtelijk. Vanuit een vrij kaal hoofdscherm kun je kiezen voor verschillende opties: systeem, programma’s, video, audio etc. Er valt veel zelf in te stellen en per menu-item kun je kiezen voor standaardweergave, geavanceerde weergave of expertweergave.

Veelzijdig te bedienen

Een groot voordeel van de Raspberry is dat hij op veel manieren te bedienen valt. Je kunt er een (draadloos) toetsenbord en muis op aansluiten en er zijn diverse bedien-apps. Als je tv hdmi-cec heeft, dan kun je de afstandsbediening van je tv gebruiken (de meeste moderne tv’s hebben dit). Daarmee ga je redelijk vlot door de menu’s heen, behalve als je tekst moet invoeren, dat duurt erg lang.

Addons voor video

Met alleen Open Elec Kodi alleen ben je er nog niet. Voor online video moet je add-ons installeren. Dat werkt ongeveer zoals bij een browser. Er zijn duizenden add-ons, veelal gemaakt door enthousiaste gebruikers. Je kunt ze per categorie opzoeken en direct installeren. Dat gaat erg makkelijk, maar de kwaliteit van de add-ons verschilt behoorlijk.

We probeerden verschillende add-ons voor YouTube en Netflix, meestal zonder goed resultaat. In 2 gevallen lukte het niet om video af te spelen en 1 geval crashte de add-on. Pas wel op met add-ons voor gratis films en series. Het streamen van illegale video is namelijk verboden (lees ook 6 vragen over downloadverbod)

Films, muziek of foto’s kun je ook afspelen zonder internetverbinding. De Raspberry heeft 4 usb-poorten waar je een geheugenstick of harde schijf op aan kunt sluiten.