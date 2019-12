Eerste indruk|Met de Apple TV 4 kun je films en series kijken, apps gebruiken en gamen. De mediaspeler is veelbelovend, maar veel nieuwe functies doen het niet of niet goed.

Conclusie

De Apple TV 4 biedt meer mogelijkheden dan alleen films of series kijken: er is een appstore en je kunt gamen. Op dit moment werkt er veel nog niet of niet goed. Zo ontbreekt de spraakbediening waardoor het systeem minder makkelijk te bedienen is. Teksten invoeren gaat moeilijk met de afstandsbediening, en er is (nog) geen ondersteuning voor de Remote app. Een los toetsenbord aansluiten kan ook niet.

Voor wie?

De Apple TV 4 is interessant voor liefhebbers van de nieuwste (Apple) gadgets. Wil je alleen Netflix of een film kijken dan ben je prima af met de oude Apple TV (€80) of een Chromecast.

Voordelen

Eenvoudige installatie

Eigen appstore

Gamen mogelijk (Wii-concurrent)

Goede afstandsbediening

Nadelen

Duur

Geen Nederlandse spraakbediening (Siri)

Geen tekstinvoer mogelijk via Remote app of toetsenbord

Geen hdmi-kabel meegeleverd

Geen ondersteuning voor ultra-hd

Uiterlijk

De Apple TV 4 ziet er hetzelfde uit als zijn voorgangers. Ook deze versie is van zwart plastic, met aan de bovenkant het Apple-logo. De nieuwe Apple TV is hoger dan zijn voorgangers, het lijkt wel alsof er 2 oude modellen op elkaar zijn gestapeld.

Aansluitingen

Aan de achterkant vinden we een hdmi-ingang, een ethernet-ingang, een poort voor de voeding en een usb-c-aansluiting. Op de nieuwe Apple TV zit geen optische audio-ingang meer, zoals bij de vorige versie. Je kunt de Apple TV nu dus alleen via hdmi aansluiten op een versterker (van bijvoorbeeld een soundbar of homecinemaset). Als die met je tv verbonden is, dan hoeft die niet per se aan te staan als je muziek wilt luisteren.

Installatie

De installatieprocedure is eenvoudig, zoals we dat wel gewend zijn bij Apple-producten. Je stopt de kabel voor de voeding in het stopcontact. Vervolgens verbind je de hdmi-kabel met je tv. De kabel is helaas niet meegeleverd, let daar op als je naar de winkel gaat.

Heb je een iPhone of iPad met iOS 9.1 dan hoef je die alleen maar in de buurt van de Apple TV te houden. Via bluetooth worden instellingen zoals je Apple ID en je netwerkwachtwoord automatisch overgezet naar de Apple TV. Met de hand kan dit ook, maar dat gaat een stuk langzamer.

Afstandsbediening

De Apple TV heeft een zeer fijne afstandsbediening. Je navigeert door de menu's door met je vingers heen en weer te vegen over een aanraakvlak aan de bovenkant. Daarbij druk je het touchpad in om het menu dieper in te gaan. Verder zijn er aparte knoppen voor Menu, Home, Play/Pauze, Volume op/neer en Siri.

De afstandsbediening werkt met bluetooth dus je hoeft hem niet direct te richten op de Apple TV. Ook als je de Apple TV in een kast zet, is hij nog te bedienen. De afstandsbediening is op te laden met een meegeleverd Lightning kabeltje. Apple geeft aan dat hij na ééeen keer opladen maanden mee moet gaan.

Het is ook mogelijk met de afstandsbediening de tv aan en uit te zetten, het volume te regelen en van ingang te wisselen. Zo heb je aan alleen de Apple afstandsbediening genoeg. De techniek die dit mogelijk maakt heet hdmi-CEC en is te vinden in de meeste tv's. Verwarrend genoeg heeft elke fabrikant een andere naam hiervoor: bij Samsung heet het AnyNet+en bij Panasonic Vieralink.

Siri

Aan de bovenkant zitten microfoons om de Apple TV met je stem te bedienen. De Siri spraakbediening werkt helaas niet in het Nederlands. Zonde, want dit is de belangrijkste nieuwe eigenschap van de afstandsbediening. Je kunt Siri gebruiken met een Engels iTunes-account. We hebben dit zelf niet geprobeerd, maar we horen er goede verhalen over. Met een gesproken zoekopdracht doorzoekt Siri niet alleen het aanbod van iTunes, maar ook van bijvoorbeeld Netflix en HBO. Je kunt zoeken op naam of acteur, maar ook een film vooruitspoelen of stoppen. Dit schijnt heel nauwkeurig te werken.



Zonder Siri is het lastig om te zoeken naar een film of serie. Dat komt omdat je alleen maar tekst kunt invoeren met de toetsen van de afstandsbediening. Er is nog geen ondersteuning voor de Remote app van Apple. Ook kun je er geen draadloos toetsenbord op aansluiten.

Appstore

De Apple TV heeft een eigen appstore, met op dit moment een handjevol apps waaronder Airbnb. Daarmee kun je foto's en prijzen bekijken van woningen voor een volgende reisbestemming. Dit is een leuke manier om met een groep een eerste indruk te krijgen van het woningaanbod. Huizen kun je aan favorieten toevoegen om ze later op je pc of tablet verder te onderzoeken en te boeken (dat gaat niet vanaf de Apple TV).



De appstore staat duidelijk nog in de steigers. Zo ontbreekt er een duidelijk overzicht van het aanbod. Er zijn geen categorieën of een uitgelicht aanbod zoals in iOS. Het valt te verwachten dat Apple de functionaliteit de komende tijd gaat uitbreiden.

Gamen

Als je op zoek bent naar vervanging voor een oude Nintendo Wii dan is de Apple TV 4 een goede kandidaat. Hij is ook prima geschikt voor mensen die zo nu en dan gamen op een tablet en smartphone en daarbij niet per se de ultieme grafische kwaliteit willen.

Op dit moment is er een handjevol games beschikbaar waaronder Crossy Roads en het racespel Asphalt. We hebben ze even geprobeerd en waren onder de indruk van de beeldkwaliteit en de spelervaring.

De afstandsbediening heeft bewegingssensoren zodat je hem redelijk goed kunt gebruiken als controller. Door hem op en neer te bewegen en te kantelen kun je een spel spelen. Je kunt een extra afstandsbediening kopen om met zijn tweeën te spelen (prijs: €90). Het is ook mogelijk om een losse controller te gebruiken met de Apple TV (SteelSeries Nimbus draadloze gamecontroller, prijs: €60). Daarmee speel je waarschijnlijk net wat lekkerder.

Geen ultra hd

De nieuwe Apple TV ondersteunt geen ultra-hd-video. Een opvallende stap aangezien veel nieuwe tv's geschikt zijn voor 4K-resolutie. Daarnaast kun je met de nieuwe iPhone 6s en 6s plus filmen in 4K. Die filmpjes zijn dus niet in de hoogste kwaliteit af te spelen via de nieuwe Apple TV.

Lees ook:

Wat is de Apple TV 4?

Met de nieuwe Apple TV 4 kun je meer dan alleen films en series kijken. Qua mogelijkheden verschilt deze mediaspeler daarmee behoorlijk van de vorige Apple TV, die al weer uit 2012 stamt. Zo is er een gloednieuw besturingssysteem met eigen appstore en een vernieuwde afstandsbediening.

Specificaties Apple TV 4

Afmetingen: 35 x 98 x 98 mm;

Gewicht: 425 gram;

Capaciteit: 32 GB en 64 GB;

Connectiviteit: bluetooth, hdmi, ethernet, wifi, Infrarood-ontvanger, usb-c;

Processor: A8-chip met 64-bits architectuur;

Video: maximaal 1080p hd, 60 beelden per seconde;

Afstandsbediening: bluetooth 4.0, IR-zender, versnellingsmeter en gyroscoop;

Lightning-connector voor opladen.

