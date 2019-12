Eerste indruk|Na Netflix komt ook RTL met een all-you-can-watch videodienst: Videoland Unlimited. Sinds 11 november is het beschikbaar, maar voorlopig alleen via KPN en XS4ALL.

Review: Videoland Unlimited

Netflix' concurrent Videoland Unlimited is sinds 11 november beschikbaar, nu alleen nog via KPN Interactieve tv en XS4ALL Interactieve tv. We namen een abonnement voor €10 per maand en probeerden het uit.

Videoland, Videoland On Demand of Videoland Unlimited?

Eerst moeten we even duidelijk onderscheid maken tussen Videoland.nl, Videoland.com en Videoland Unlimited. Videoland.nl is de videotheekketen. Videoland.com (ook wel 'Videoland On Demand genoemd') staat hier los van en is een zelfstandig bedrijf. Via de website van Videoland On Demand en apps op bijvoorbeeld tv's en tablets kun je films huren, die direct worden gestreamd.

RTL kocht deze zomer deze digitale tak van Videoland en presenteert nu naast de On Demand dienst waar je per film betaalt, ook een 'all-you-can-watch'-versie waarmee je voor een vast bedrag van €10 per maand het hele aanbod kunt bekijken. Dat is Videoland Unlimited. Belangrijke kanttekening: het aanbod van Videoland On Demand en Videoland Unlimited is niet gelijk.

Alleen via KPN en XS4ALL

Voorlopig is Videoland Unlimited alleen te krijgen via KPN Interactieve tv en XS4ALL Interactieve tv. Je moet dus al een abonnement hebben bij een van deze providers. Je kunt dan een extra abonnement afsluiten voor Videoland Unlimited. RTL zegt van Videoland Unlimited uiteindelijk een zogenaamde 'over-the-top'-dienst te willen maken. Dat betekent dat je niet per se een abonnement bij een provider nodig hebt, maar dat je de dienst via internet kunt afnemen, bijvoorbeeld als app op je tablet. Wanneer dit beschikbaar moet zijn, is niet duidelijk, maar het gaat zeker nog enkele maanden duren.

Veel Nederlandse RTL-series

Wij bekeken Videoland Unlimited via KPN Interactieve tv. Het eerste dat opvalt, is het paradepaardje van Videoland Unlimited: Nederlandse series. Het is uniek in Nederland dat er zoveel series van eigen bodem in het aanbod zijn opgenomen. Maar er worden wel alleen series aangeboden die ooit door RTL zijn uitgezonden. Zoals bijvoorbeeld Voetbalvrouwen, Aaf, Iedereen is gek op Jack en Divorce. Maar ook het oude Baantjer kun je kijken. Het is fijn dat van de series alle seizoenen en alle afleveringen beschikbaar zijn. Het aanbod aan buitenlandse series is minder dan Netflix.

Filmaanbod valt tegen

We worden niet echt warm of koud van het filmaanbod dat Videoland Unlimited biedt. Er wordt geadverteerd met The King's Speech en Süskind, maar dat zijn dan ook 2 van de weinige recente kwaliteitsfilms die Videoland Unlimited aanbiedt. Het merendeel van de films is van voor 2010 en klassiekers zoals The Godfather ontbreken. En dat valt tegen, want broertje Videoland On Demand biedt wel veel nieuwere films. Maar wil je die kijken, dan moet je daar apart voor betalen. Een tegenvaller.

Geen suggesties

Het aanbod van Videoland Unlimited wordt gepresenteerd in het KPN-menu. Dat werkt niet echt lekker: het menu reageert traag en het aanbod wordt niet overzichtelijk weergegeven. Er is wel een pagina met tips, maar daar staan maar een paar films genoemd. Het is ook niet duidelijk hoe vaak deze tippagina wordt ververst. Er is wel een indeling in genres, zoals drama, actie en romantiek. Een film kan in meerdere genres vallen. Hoe dan ook, als je een film wilt kijken, maar nog niet weet welke, moet je toch telkens door een hele lijst heen scrollen. Niet echt handig.

Zoeken kan wel, maar alleen in het hele aanbod waar ook de films onder vallen die je per stuk moet betalen. Je kunt niet zoeken op een bepaalde acteur, alleen op de filmtitel. Ook worden er geen suggesties gegeven op basis van je kijkgedrag, iets dat Netflix wel doet.

Ook via de iTV-app

Leuk is dat je ook bij KPN ook via de iTV-app films uit het aanbod kunt bekijken. Het zoeken naar een film gaat veel sneller en gemakkelijker dan via de decoder, omdat het nu eenmaal veel fijner is om door een lijst te scrollen met je vingers. Het afspelen van een film gaat zonder haperingen en het beeld ziet er goed uit.

Conclusie

We juichen het toe dat er na Netflix nu nog een 'all-you-can-watch'-videodienst is. Maar toch kan de vlag nog niet uit: het filmaanbod van Videoland Unlimited valt tegen. Het is aardig dat er meer Nederlandse series te vinden zijn dan bij Netflix, maar dan nog vinden we €10 per maand best prijzig voor wat je krijgt. Zeker omdat het menu via de KPN Interactieve decoder niet echt lekker werkt.

Pluspunten

Nederlandse series van RTL

Maandelijks op te zeggen

Ook films en series kijken via de iTV-app (KPN-klanten)

Minpunten

Alleen nog via KPN en XS4ALL

Filmaanbod valt tegen

Geen kijksuggesties

Vrij prijzig

Maar oordeel vooral zelf als je KPN- of XS4ALL-klant bent. Tot 5 januari kun je het kosteloos 2 maanden proberen. We zijn erg benieuwd naar jouw ervaringen. Laat een berichtje achter onder deze review.

Wat is Videoland Unlimited?

Videoland Unlimited is een nieuwe 'all-you-can-watch'-videodienst. Voor €10 per maand kun je onbeperkt films en series kijken. Volgens Videoland bestaat het aanbod uit 2000 films en series. Elke maand wordt er gemiddeld 150 uur aan films en series toegevoegd.

Nu nog alleen via KPN

Op dit moment kun je alleen abonnee worden van Videoland Unlimited als je KPN Interactieve tv of XS4ALL Interactieve tv hebt. Uiteindelijk moet Videoland Unlimited ook op vele andere manieren worden aangeboden, bijvoorbeeld via apps of via andere providers. RTL - eigenaar van Videoland Unlimited - heeft echter nog geen concrete toezeggingen gedaan over wat er gaat gebeuren.

Gratis uitproberen

Tot 5 januari is Videoland Unlimited via KPN de eerste 2 maanden gratis. Daarna betaal je €10 per maand. De dienst heeft een contractperiode van 1 maand, na de eerste betaalde maand kun je dagelijks opzeggen.

Aanmelden

Een (proef)abonnement nemen op Videoland Unlimited kan via het menu van de interactieve decoder van KPN of XS4ALL. Via 'mijn info' en 'mijn pakketten' kun je een abonnement op Videoland Unlimited aan of uitzetten. Je hebt wel de betaalcode van KPN of XS4ALL nodig. Bellen met de helpdesk of online inloggen via je account kan ook.