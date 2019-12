Video’s streamen naar een Google Chromecast

De Chromecast is een kleine mediaspeler waarmee je gemakkelijk vanaf je mobiel of tablet naar je televisie of audiosysteem kunt streamen. Denk aan series van Netflix en filmpjes van YouTube bij de Chromecast voor tv. Met de Chromecast Audio stream je muziek van Spotify of radiozenders van de NPO naar je audiosysteem.

Je smartphone of tablet gebruik je als afstandsbediening om de Chromecast te bedienen. Aan het logo in een app kun je herkennen dat je de video of audio kunt streamen naar je Chromecast.

