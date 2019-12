Wat is streamen?

Met streamen via het internet ben je niet afhankelijk van de programmering van een tv-zender. Er zijn genoeg aantrekkelijke films en series bij de verschillende aanbieders. Die betaal je per stuk, of je neemt een abonnement voor 'onbeperkt' kijken. Welke streaming-mogelijkheden zijn er zoal?

Er zijn 2 manieren om tv, series of films te streamen: pay-per-view en abonneediensten. Bij pay-per-view betaal je per film. Dit is een soort digitale videotheek. Abonneediensten geven je, voor een vast bedrag per maand, onbeperkt toegang tot hun aanbod van series en films. Bij beide kijk je zonder reclame. Meestal kun je op meerdere apparaten tv kijken.

Pay-per-view is interessant voor wie graag de nieuwste films ziet. Kijk je regelmatig series en slechts af en toe een film? Dan is onbeperkt kijken voordeliger.

Bekijk ook welke apps en mogelijkheden er zijn voor tv en films kijken op je tablet.

Pay-per-view

Pay-per-view kijken kun je goed vergelijken met het huren van een film in de videotheek. Je huurt een film bij je digitale provider of bij een internetdienst. Veel onderscheid is er niet tussen de pay-per-view aanbieders. Allemaal hebben ze de grootste nieuwe titels en veel oudere films, met een prijs tussen de €1 en €5.

Voor recente films in hd-kwaliteit betaal je €5 of €6. Het huren van series is niet aan te raden. Je betaalt al snel €2,50 per aflevering. Dan ben je goedkoper uit bij een abonneedienst.

Interactieve tv

Bij digitale tv-providers zit het pay-per-view aanbod vaak in het on demand menu. Een losse film huren gaat daarom erg makkelijk. Daarvoor hoef je alleen een pincode in te voeren. Het huurbedrag betaal je tegelijk met de abonnementskosten. Een bepaalde film of serie vinden, gaat wat minder makkelijk. Omdat de films en series vaak wat verstopt zitten in het on demand menu.

Bij Ziggo On Demand moet je door maar liefst 5 menupagina's navigeren voordat je bij een film uitkomt.

Film huren via internet

Bij de internetdiensten zoals Google Play Video's, Apple iTunes en Pathé Thuis moet je eerst een account aanmaken voordat je een film kunt huren. Betalen doe je met vaak met iDeal, behalve bij Google. Daar kun je met Creditcard en Paypal betalen. Een film huren op tv kan omslachtig zijn. Als je geen Paypal hebt moet je bij Pathé Thuis vooraf via de website geld storten (minimaal €10) om te kunnen huren.

Een bepaalde film vinden, of films en series ontdekken, gaat dan weer makkelijker via internet dan via interactieve tv. De internetdiensten zijn gebruiksvriendelijker. Vooral Pathé Thuis blinkt uit met logische menu's en een goede indeling in genres.

Onbeperkt kijken

Wie van series houdt, kan zich abonneren op een videodienst zoals Netflix en Videoland. De nieuwste films worden doorgaans niet aangeboden. Wel films van 2 jaar en ouder. Bij onbeperkt films en series kijken verschilt vooral het serieaanbod sterk per aanbieder.

Bij abonneediensten is films en series kijken een fluitje van een cent. Je maakt eenmalig een account aan en betaalt met iDeal. Met je e-mailadres en wachtwoord log je in op een smart tv, tablet of ander apparaat dat de abonneedienst ondersteunt.

