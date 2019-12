Brandgevaar accu's van hoverboards

Nieuws|De NVWA meldt een ernstig veiligheidsprobleem met hoverboards. Bij 30 onderzochte producten kan de accu in de brand vliegen als hij te lang aan de oplader ligt. In februari 2019 konden ze melden welke merken en types dit betreft.

Wat is het probleem?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 30 hoverboards onderzocht. De belangrijkste tekortkoming is de slechte brandveiligheid van de accu. Deze kan ontbranden als hij te lang aan de oplader ligt omdat het laden niet stopt bij een volledig opgeladen accu.

Soms is ook de temperatuurbeveiliging van de accu niet in orde. Er is onvoldoende brandwerende behuizing aangebracht en de kabelisolatie kan beschadigd raken door een slechte afwerking van scherpe delen.

Voorzorgsmaatregelen

Veel producten worden uit de handel gehaald. Ook consumenten die al een hoverboard in huis hebben kunnen voorzorgsmaatregelen nemen om problemen te voorkomen:

Let op de veiligheidswaarschuwingen van de fabrikant. Deze kun je vinden op de website van de NVWA. Laad het hoverboard alleen op als je in de buurt van het apparaat bent. Dan kun je ingrijpen als er wat misgaat. Koppel de lader los als je het huis verlaat of gaat slapen. Koppel de lader los als de accu volledig is opgeladen.

Om welke merken en types gaat het?

De NVWA heeft nog een juridische procedure lopen met één aanbieder, dus daarvan kunnen (nog) geen resultaten bekend worden gemaakt. Van de overige 29 voldoet er geen één aan de wettelijke eisen. In onderstaande lijst staan de betreffende merken en types. Volledige informatie over elk model vind je op de site van de NVWA.

Resultaten hoverboards

merk type/identificatie Alfa Smart Wave ASW-605 Celect CELS6-0-RED Cool&Fun BG-P001/6.5 Cool&Fun EL-ES01(JD-6.5) Denver DBO-6501 white MK2 Doc Green Hoverboard HB8000 GoClever Cityboard SUV Black LG CBLSSBEU Hakal Glideboard I'm not a robot R2, paars of wit model IO Hawk 925-IO-HAWK 1 Lenv Hoverboard Lucas Electronics Hoverboard APP-functie MP man Gyropode G1 Ali Impex Hoverboard 6.5 inch Wuyi Sanli Tools Co. HT-NNC-V20 onbekend Smart Balance Wheel Trendfield P10 onbekend S6 Basic Allstock Hoverboard FCA131 - 4215 onbekend Hoverboard Chroom rood TheBalanceWheel Hoverboard Spiderman LED Oxboard Go (item No.020B) Ridd Hoverboard Urban, RDD HB65BU Smarty Casablanca Offroad, CHIC-D07 SWEEL(s) 78500.01 The Scootershop onbekend Vinz Hoverboards Type BIS213 - 217 Yubix K5 7.5 inches

<

Meer informatie

Consumenten met vragen kunnen contact opnemen met het NVWA Klantcontactcentrum of 0900-0388.

Niet de openbare weg op

De Consumentenbond heeft nogmaals gecheckt of je met een hoverboard de openbare weg op mag en of je daar nog verzekerd bent. De wetgever stelt nog steeds dat deze zelfrijdende tweewielers zonder zitting en stuur in Nederland verboden zijn op de openbare weg.

Lees ook: