Hoe kies je de juiste basisschool?

Natuurlijk is het begrip 'beste school' voor iedereen wat anders. Het is niet automatisch de school met de beste resultaten op de eindtoets, maar kan ook een school zijn waar bijvoorbeeld veel aandacht voor gezond eten is. Of een school waar veel gespeeld of veel gelachen wordt. Bedenk wel dat het een plek wordt waar je kind 8 jaar zal verblijven, nieuwe vrienden zal opdoen en hem of haar zal vormen voor de rest van zijn leven.

De keuze voor de juiste basisschool begint natuurlijk al lang van tevoren en er zijn dingen die je thuis al kunt uitzoeken.

Dit kun je thuis checken

Bekijk bij je gemeente of op allecijfers.nl/basisscholen welke scholen in de buurt zitten.

Bekijk rapporten van de onderwijsinspectie. Op onderwijsinspectie.nl en scholenopdekaart.nl kun je nagaan hoeveel leerlingen de scholen hebben en hoe ouders de school waarderen.

Bekijk Citotoets-resultaten. Dat kan onder meer op allecijfers.nl/basisscholen en zoek daar op woonplaats.

Welke aanmeldprocedure kent de school? Hebben ze een inschrijfformulier? Hoe eerder de aanmelding gebeurt, hoe groter de kans dat je kind daar wordt ingeschreven. Houd er rekening mee dat de school na aanmelding - of als je kind 3 jaar is geworden - 6 weken de tijd heeft om te reageren.

Zijn er ook wachtlijsten? Hanteert jouw gemeente een speciale centraal geregelde inschrijving, loting of plaatsing? Op welke datum moet je een kind hebben ingeschreven? En als je te laat bent, staat het je altijd nog vrij om te bellen of langs te gaan en te vragen of er toch nog een plekje is.

Hanteert jouw gemeente een speciale centraal geregelde inschrijving, loting of plaatsing? Op welke datum moet je een kind hebben ingeschreven? En als je te laat bent, staat het je altijd nog vrij om te bellen of langs te gaan en te vragen of er toch nog een plekje is. Ga op allecijfers.nl/basisscholen ook na hoe groot de klassen zijn en of er combinatieklassen zijn. Dit zijn klassen waarin 1 leraar 2 klassen van verschillende leeftijden tegelijkertijd begeleidt. Dit gebeurt meestal bij scholen met een teruglopend leerlingenaantal.

Hoeveel kinderen zitten er in totaal op de school? Bij een kleinschalige school is een voordeel dat je iedereen kent. Bij een grotere school kan je kind weer gemakkelijker van klas wisselen, en hebben ze waarschijnlijk meer eigen voorzieningen, zoals een gymzaal of een muziekleraar.

Onderwijsmethode

Minstens zo relevant is om na te gaan welke onderwijsmethode ze gebruiken. Welke methode past volgens jouw gevoel het best bij je kind?

Naast openbare scholen en bijzonder onderwijs (zoals katholiek of islamitisch) zijn er ook verschillende onderwijsconcepten, zoals montessori, freinet, de vrije school, jenaplan of dalton.

Zie voor verdere schoolvormen de website scholenkeuze.nl.

Website en voortgang online volgen

De meeste scholen hebben hun eigen website. Kijk daar eens rond en beoordeel of deze goed wordt bijgehouden. Kijk ook of er mogelijkheden zijn om de voortgang van je kind online te volgen.

Speciale aandacht

Misschien is jouw kind een langzamere leerling of juist een snellere leerling. Of hij heeft leerproblemen of gedragsstoornissen. Dat weet je nu misschien nog niet, maar ga wel nu alvast na of de school in zo'n geval oplossingen heeft:

Is er een remedial teacher? Deze speciale ‘taakleraar’ kan je kind extra ondersteunen of begeleiden als hij leerproblemen of gedragsstoornissen heeft. De remedial teacher zal de begeleiding toespitsen op het probleem dat je kind heeft. Ga wel na of de school hiervoor kosten in rekening brengt, deze kosten kunnen hoog oplopen.

Heeft de school faciliteiten voor kinderen met dyslexie of dyscalulie?

Bij snellere leerlingen hebben sommige scholen programma’s die de kinderen wat meer uitdagen, door versneld te leren rekenen, lezen en schrijven.

De details

Hoe verder je de scholen hebt uitgesplitst, hoe meer details je over de overgebleven scholen te weten kunt komen. Een paar aandachtspunten die je wellicht belangrijk vindt.

Ga naar de open dag of informatieochtend/middag als een school die organiseert. Of probeer een afspraak te maken zodat je een keertje met je kind kunt langskomen. Proef er de sfeer en kijk hoe de docenten met de kinderen omgaan. Vraag vooral ook aan je kind wat hij of zij ervan vindt!

of informatieochtend/middag als een school die organiseert. Of probeer een afspraak te maken zodat je een keertje met je kind kunt langskomen. Proef er de sfeer en kijk hoe de docenten met de kinderen omgaan. Vraag vooral ook aan je kind wat hij of zij ervan vindt! Je kunt ook de sfeer gaan proeven als de school uitgaat. Vraag andere ouders wat ze van de school vinden.

als de school uitgaat. Vraag andere ouders wat ze van de school vinden. Hoe is het verloop van de leerkrachten?

van de leerkrachten? Is er een diversiteit aan leerkrachten? Worden er regelmatig invallers ingezet?

Staat er een of meerdere leerkrachten voor een klas? Zijn er onderwijsassistenten en leidt de school ook leraren op?

Beoordeel hoe de school eruitziet. Is er beveiliging aanwezig en is het er schoon en netjes? Of juist weer te strak en opgeruimd naar je smaak?

Hoe ziet het schoolplein eruit? Zijn er speeltoestellen en is er voldoende groen?

eruit? Zijn er speeltoestellen en is er voldoende groen? Is er voldoende zonwering bij de lokalen en is er airco?

bij de lokalen en is er airco? Beoordeel de reistijd van en naar school. Ga daarbij ook na of er onveilige oversteekplaatsen op het traject zitten. Als de school op de route naar je werk ligt, is dat mogelijk een voordeel.

van en naar school. Ga daarbij ook na of er onveilige oversteekplaatsen op het traject zitten. Als de school op de route naar je werk ligt, is dat mogelijk een voordeel. Heeft de school een pestprotocol ?

? Hoe is het overblijven geregeld?

geregeld? Wat voor uitjes organiseert de school? Staat het pretpark hoog op de agenda, of juist een museum?

organiseert de school? Staat het pretpark hoog op de agenda, of juist een museum? Hoeveel inzet voor de school wordt er van jou verwacht? Dat kan heel divers zijn en veel tijd kosten, zoals kinderen met de auto naar een uitje brengen of de school versieren voor feestdagen. Als je ruim in je tijd zit, kun je ook voorstellen om tegen vergoeding overblijfhulp te worden.

wordt er van jou verwacht? Dat kan heel divers zijn en veel tijd kosten, zoals kinderen met de auto naar een uitje brengen of de school versieren voor feestdagen. Als je ruim in je tijd zit, kun je ook voorstellen om tegen vergoeding overblijfhulp te worden. Is er een traktatiebeleid ?

? Is er in of bij de school buitenschoolse opvang ? Stroken de tijden van voor-, tussen- en naschoolse opvang met jouw werktijden? En wat zijn de kosten van de opvang?

? Stroken de tijden van voor-, tussen- en naschoolse opvang met jouw werktijden? En wat zijn de kosten van de opvang? Zijn er mogelijkheden voor buitenschoolse lessen ? Denk aan het halen van een typediploma of tekenen, sport of muziek.

? Denk aan het halen van een typediploma of tekenen, sport of muziek. Hoe hoog is de vrijwillige bijdrage ? Dit is minimaal €50 per jaar. Het kan sterk oplopen als er veel creatieve activiteiten worden ingepland.

? Dit is minimaal €50 per jaar. Het kan sterk oplopen als er veel creatieve activiteiten worden ingepland. Hoe communiceert de school met de ouders? Gaat dat behalve via brieven en mails ook via WhatsApp? Informeer of de school Social Schools, digiduif of een ander online platform gebruikt.

de school met de ouders? Gaat dat behalve via brieven en mails ook via WhatsApp? Informeer of de school Social Schools, digiduif of een ander online platform gebruikt. Hoe is de ICT geregeld? Sommige ouders willen veel computers of tablets per klas, anderen willen juist zo min mogelijk computers in het leslokaal.

geregeld? Sommige ouders willen veel computers of tablets per klas, anderen willen juist zo min mogelijk computers in het leslokaal. Zijn er voldoende sportmogelijkheden ? Welke sporten zijn er, kan je kind er goed gymmen en/of zwemles volgen? Is er ook een vakdocent voor bewegingsonderwijs?

? Welke sporten zijn er, kan je kind er goed gymmen en/of zwemles volgen? Is er ook een vakdocent voor bewegingsonderwijs? Krijgen de kinderen beeldende vorming en/of muziekles? Zo ja: in welke vorm en hoe vaak?

Heb je nog een andere tip? Meld het op de community!

Lees ook:

Meer tips voor je kind? Volg ons op Facebook