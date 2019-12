Alternatieven voor gezinsauto: van deelauto tot vakantielease

Pak een deelauto

Via Greenwheels of Connectcar kun je bijvoorbeeld een ruime stationcar huren voor een weekendje weg.

Voordelen:

Rijd je minder dan 10 à 12.000 km per jaar dan ben je mogelijk goedkoper uit met een (abonnement op een) deelauto. Dit is echter sterk afhankelijk van je rijgedrag. Ben je een rustige of een 'sportieve' rijder? Dat heeft gevolgen voor de slijtage en het verbruik.

Je bespaart op de aanschaf en het onderhoud van een nieuwe auto.

Je hebt ruime keuze uit de modernste auto’s.

Je bent weinig geld aan brandstof kwijt, want de beschikbare auto’s zijn zeer zuinige benzine- of dieselauto’s en in sommige gevallen elektrisch.

Tip: Maak een goede prijsvergelijking tussen de verschillende aanbieders. Want voor kortere of langere ritten kan de uitkomst verschillen vanwege de wisselende (actie-) tarieven.

Nadelen:

Je moet veelal zelf een kinderzitje meenemen.

Niet in alle auto's zit standaard een navigatiesysteem.

Deelauto’s zijn vooral in de grotere steden en plaatsen beschikbaar.

Ze staan niet voor de deur.

Je bouwt geen schadevrije jaren op.

Je mag er vaak niet mee naar het buitenland.

Tip: Lees meer over je auto delen. Heb je ook een eigen auto? Vergelijk elk jaar goed de premies en voorwaarden van je autoverzekering om te zien of je nog het voordeligst en best uit bent.

Auto van de buurman

Je kunt ook een auto van een buurtgenoot huren. Via een bemiddelingssite, zoals Snappcar, Mywheels of WeGo bijvoorbeeld. Na gebruik even aftanken en klaar.

Voordelen:

Met een beetje geluk vind je een auto vlakbij huis. Dat scheelt (kinder)spullen sjouwen.

Het kan voordeliger uitpakken dan een deelauto. Verhuurders bepalen zelf hun prijs. Ter indicatie: het lukt vaak al om voor €25 per dag een eenvoudige Toyota te huren, waarbij je 100 vrije kilometers krijgt.

Nadelen:

Een navigatiesysteem en kinderstoel moet je mogelijk zelf meenemen.

Je bouwt geen schadevrije jaren op.

Je mag er vaak niet mee naar het buitenland.

Je krijgt een occasion.

Huurexemplaar

Wil je een huurauto voor een vakantie in het hoogseizoen, dan geldt: boek vroeg. De prijzen stijgen naarmate de huurdatum nadert en je hebt mogelijk minder keuze uit auto’s. Vergelijken is makkelijker en het kan veel voordeel opleveren.

Ons advies: zet de tarieven van verhuurders naast elkaar. Vergeet daarbij vooral niet de extra kosten voor bijvoorbeeld de afkoop van het eigen risico en het gebruik van navigatie, want die kunnen flink oplopen. Maak hierbij gebruik van vergelijkingsites, zoals Skyscanner. Keuze gemaakt? Waag een telefoontje en vraag een lager 'actietarief'.

Tip: bekijk onze checklist (pdf) voor het ophalen en inleveren van een huurauto.

Zorgeloos een gezinsauto leasen? Met het Autolease-collectief ben je zeker van een betrouwbaar, door de Consumentenbond gecheckt leasecontract en een eerlijk maandbedrag. Zonder kleine lettertjes. Bekijk de auto's

Privélease

Private lease is een optie voor wie zijn spaargeld niet kan of wil gebruiken om een nieuwe auto te kopen. Een eigen auto kopen is doorgaans wél goedkoper. Maar privélease is voordeliger dan geld lenen voor een auto.

Ons advies: ga in zee met een private leasemaatschappij die is aangesloten bij het keurmerk Private Lease dat is opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond. Bij overlijden mag je het private leasecontract kosteloos ontbinden als sprake is van één contractant. De vergoeding die je moet betalen bij voortijdig opzeggen van de leaseovereenkomst is aan een maximum gebonden. En bij geschillen met de leasemaatschappij kun je terecht bij de Geschillencommissie Private Lease.

Voordelen:

Voor een 'vast' bedrag per maand rijd je in een gloednieuwe lease-auto zonder zorgen over onverwachte garagerekeningen.

Nadelen:

Wie voortijdig het private leasecontract wil ontbinden, zelfs als dat buiten eigen schuld is zoals bij emigratie of werkloosheid, betaalt een hoge prijs. Die kan oplopen tot 50% van de resterende leasetermijn.

De prijzen en voorwaarden van de verschillende private lease-aanbieders zijn lastig met elkaar te vergelijken. Zo geeft de een wel korting bij veel schadevrije jaren, terwijl anderen de leaseprijs voor iedereen gelijk houden.

Tip:

Ga je met de privé lease-auto op vakantie? Dan kun je overwegen een leasecontract af te sluiten waarmee je bij calamiteiten recht hebt op vervangend vervoer in het buitenland.

Ga je op wintersport? Let op of winterbanden in het leasecontract zitten.

Houd rekening met eventueel bijkomende kosten als je veel kilometers rijdt. De meeste privélease aanbieders rekenen afhankelijk van de grootte van de lease-auto tussen de €0,05 en €0,16 per extra gereden kilometer.

Lees meer over de voor- en nadelen private lease.

Lease-auto van de zaak?

Heb je een lease-auto van de zaak? Dan is het misschien mogelijk om tijdens de vakantie een grotere gezinsauto te leasen. Dit verschilt per werkgever en leasemaatschappij, dus vraag het na.



Lees ook:

Je kunt ook reageren via onze Baby & Kind Facebook-pagina.