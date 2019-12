Eerste indruk|De Dubatti One is een combi kinderwagen die exclusief via Babypark (babywinkel) te koop is. Is het een gebruiksvriendelijke wagen?

Conclusie

Op een gladde en ruwe ondergrond rijdt de wagen prima. De stoep oprijden voelt wel vrij zwaar aan en in de bochten is het flink bijsturen met 1 hand. De plek van de rem vinden we onhandig. Je kunt er niet altijd goed bij. Positief is dat de wagen ingeklapt zelfstandig rechtop kan staan. Het veranderen van kijkrichting gaat soepel evenals het instellen van de rugleuning. Met wat oefening is de wagen met 1 hand in te klappen.

Voordelen:

Wieg en zitting zijn gemakkelijk op het frame te plaatsen en eraf te halen

Rugleuning is eenvoudig te verstellen

Kijkrichting van de zitting en de wieg is te veranderen

Eenvoudig in en uit te klappen

Kan eenmaal ingeklapt zelfstandig rechtop staan.

Nadelen:

De rem zit op een onhandige plek

Als je maar 1 hand gebruikt, is het flink bijsturen in de bochte

Stoep oprijden voelt zwaar aan

Zwenkwielen doen soms 'raar'

Instellen

De kinderwagenzitting is van kijkrichting te veranderen. Dat gaat vrij soepel. Je kunt de wieg ook andersom op het frame plaatsen. De rugleuning is gemakkelijk in 4 standen in te stellen. Je hebt hier wel beide handen bij nodig. De voetensteun is vrij smal en heeft geen verschillende standen. Het erop zetten en afhalen van de wieg en zitting gaat eenvoudig. Je kunt bovendien de zitting én de wieg in 2 hoogtes instellen. Dat is handig, als je vindt dat deze te laag staat.

Er wordt 1 redelijk grote zonnekap bijgeleverd die te gebruiken is voor de reiswieg en de zitting. De duwstang is in 3 hoogtes te plaatsen en is geschikt voor lange mensen.

Het vast- en losmaken van de gordels in de gesp gaat soepel. Er zit een flapje om de gesp af te schermen. Dit lijkt iets te kort, en maakt het vastmaken soms lastig. De gordels kun je in de hoogte en breedte verstellen. Het riempje, waar de gesp aan vast zit, ziet eruit alsof het niet bedoeld is om langer te maken, waardoor het zitvlak voor een groter kind nog best krap kan zijn.

In- en uitklappen

Voordat je de wagen inklapt, moet je de duwstang helemaal induwen en de voorwielen vastzetten. Met wat oefening is de wagen met 1 hand in te klappen en wordt hij door de inklapvergrendeling bij elkaar gehouden. Ingeklapt kan de wagen zelfstandig rechtop staan. Maar je kunt hem niet met de zitting inklappen. Bij het uitklappen heb je beide handen nodig. Dat gaat overigens ook gemakkelijk.

De wielen zijn eenvoudig los te maken, waardoor de wagen compacter wordt.

Prestaties

De wagen heeft 4 even grote wielen. De voorste wielen kunnen zwenken, maar ook vastgezet worden. Wanneer je de wagen een stukje naar voren en dan weer naar achteren rijdt, voel je aan de wagen dat de voorste wielen moeten corrigeren, waardoor dit een schokkende beweging geeft. Dit voelt niet prettig aan. Maar verder rijdt de wagen op een gladde en ongelijke ondergrond prima. De stoep oprijden met de kinderwagen lukt wel, maar voelt zwaar aan. Van de stoep afrijden gaat gemakkelijker.

De wagen is met 1 hand te bedienen, maar bij het nemen van een bocht moet je met één hand flink bijsturen om de wagen weer recht vooruit te krijgen.

De rem zit op een onhandige plek, midden op de onderste stang van het frame. Als de reiswieg op de laagste stand staat, kun je er lastig bij. En staat de zitting met de kijkrichting naar je toe, dan kun je de rem niet eens zien.

Je kind in en uit de wieg en zitting halen gaat soepel. De beugelriem gaat eenvoudig los, aan beide kanten.

Overig

Er zit een bagagemand die qua grootte redelijk oogt maar slechts 2 kilo bagage kan dragen. De mand wordt gesloten door een magneetsluiting. Je kunt redelijk goed bij de mand.

We gaan de Dubatti One uitgebreider testen in ons laboratorium. De resultaten hiervan vind je binnenkort in onze Kinderwagenvergelijker.

Wat is de Dubatti One?

De Dubatti One is een combi kinderwagen: op het onderstel kan een zitje, een wieg of een autostoeltje. De autostoeladapters moet je er apart bij kopen.

Standaard zit er een zonnekap bij (die voor de reiswieg en de zitting te gebruiken is), 2 regenschermen en een boodschappenmand (maximaal 2 kg). De reiswieg is geschikt voor baby's tot maximaal 9 kg, de zitting voor een kind tot maximaal 15 kg.

Kleuren

De kinderwagen is te koop in 7 kleuren (off white, grijs, zand, steen, navy, zwart, jeans) voor het zitgedeelte, de boodschappenmand en de reiswieg. De bekleding van de zonnekap en het dekzeiltje voor de reiswieg in 8 kleuren (off white, grijs, zand, steen, navy, zwart, jeans, rood). Het frame is er in 2 kleuren (zwart en zilver). Je kunt er de volgende accessoires bij aanschaffen: voetenzak (€79,20) verzorgingstas (€99) en adapters voor een autostoel (€29,95).

