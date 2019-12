Insectenbeten voorkomen en behandelen

Wordt je kind helemaal lek gestoken door muggen? Of zijn het andere insecten die je kind plagen, zoals dazen, mieren, wespen of bijen? Hoe houd je ze op afstand en wat kun je doen als je kind al is gestoken?

Muggen en dazen

Muggen en dazen bijten omdat ze bloed nodig hebben om van te leven.

Zo houd je muggen en dazen op afstand

Hang een klamboe over bed, kinder- of wandelwagen.

Zet horren in ramen en deuren.

Trek je kind witte kleding aan die het lichaam bedekt.

Onbedekte lichaamsdelen kun je insmeren met een anti-insectenmiddel. Gebruik voor kinderen jonger dan 6 jaar liefst een middel met citriodiol of icaridine. Een middel met DEET is ook effectief, maar niet geschikt voor jonge kinderen.

Van citronella is nooit bewezen dat het effectief is.

Bijen en wespen

Bijen en wespen kunnen steken uit zelfverdediging. Laat zoetigheid daarom zo min mogelijk buiten staan en laat je kind (eventueel uit een afgesloten beker) met een rietje drinken. Zo wordt hij minder snel in zijn mond of keel gestoken. Leer je kind om rustig te blijven en niet te slaan naar een bij of wesp.

Dit kun je doen als je kind toch gestoken is

Controleer eerst of de angel van een bij is blijven zitten (wespen verliezen hun angel niet bij steken). Probeer die dan met je nagel eruit te schrapen. Zit er nog klein gifzakje aan de angel? Zorg dat je hier niet in knijpt. Je kunt dan meer gif naar binnen spuiten.

Als de angel eruit is, kun je het wondje spoelen en deppen met joodpovidon of (70% isopropyl) alcohol. Een nat kompres of coldpack kan de jeuk, pijn en zwelling verlichten.

Neem direct contact op met de huisarts als:

Je kind in zijn mond, keel of tong is gestoken.

Je kind direct na de steek benauwd wordt.

Je kind direct na de steek uitslag of zwellingen krijgt op een andere plaats dan waar hij gestoken is. Bijvoorbeeld op de oogleden of lippen.

Je kind overgevoelig is voor insectensteken of er eerder flink ziek van is geworden.

Mieren

Lekker picknicken, spelen of liggen op het gras of in het bos? Dan kan je kind ook verrast worden door mieren die steken. Er zijn zowel rode als zwarte mieren die kunnen bijten. Hoewel een mierenbeet niet gevaarlijk is, kan het wel heel vervelend zijn. Op het moment van de beet voel je niets. Daarna ontstaan rode vlekjes die erg kunnen jeuken.

Zo voorkom je mierenbeten

Ga je buiten op de grond zitten? Controleer dan of er geen mierenhoop in de buurt is. Kijk ook of je mieren op struiken, planten en bomen ziet lopen.

Jeuk, pijn en zwelling na insectenbeet verhelpen

Bij jeuk, pijn en zwelling helpt een koude, natte doek, soms met ijsklontjes. Bij jeuk kan het ook helpen om iets verkoelends of verdovends op de huid te smeren. Verkoelend zijn bijvoorbeeld koud water, water met wat azijn en bepaalde crèmes, bijvoorbeeld met kamfer of zink. Eventueel kun je mentholpoeder gebruiken, maar alleen voor kinderen vanaf 2 jaar.

