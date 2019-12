Kinderen in de natuur, waar moet je op letten?

Lekker de tuin in of eropuit trekken met je kind(eren) is goed voor frisse lucht en beweging. Let wel op teken, giftige bessen en de berenklauw.

Teken

Als je tussen maart en oktober een bos- of duinwandeling maakt of in je eigen tuin bent, loop je het risico op een tekenbeet. Door een tekenbeet (in Nederland meestal de schapenteek), kun je de ziekte van Lyme krijgen. Wat kun je doen om tekenbeten te voorkomen?

Doe dichte schoenen, lange mouwen en een lange broek aan. Stop broekspijpen in de sokken.

Blijf zoveel mogelijk op de paden en vermijd dichte begroeiing en struikgewas.

Controleer het lichaam nadat je kind in het groen is geweest op teken. Teken zuigen zich bij kinderen soms vast in de haargrens met de nek, maar controleer je hele lichaam op teken.

Toch een tekenbeet,wat dan?

Verwijder een vastzittende teek zo snel mogelijk. Pak de teek zo dicht mogelijk op de huid vast, liefst met een tekentang of anders met een puntige pincet.

Pak de teek bij de kop zonder in het lijfje te knijpen. Trek hem voorzichtig uit de huid. Lukt dit niet, ga dan dezelfde dag nog naar de huisarts.

Was en desinfecteer het wondje, nadat de teek verwijderd is, goed met jodium of alcohol. Gebruik nooit alcohol en dergelijke vóórdat de teek verwijderd is.

Als je de teek binnen 24 uur ontdekt, is de kans op de ziekte van Lyme klein. Overleg met de huisarts of behandeling gewenst is. Als de teek 24 uur of langer in de huid heeft gezeten, neem dan contact op met de huisarts.

Houd in de 3 maanden erna de wond goed in de gaten. Ga naar de huisarts als er een rode ring of vlekvormige uitslag ontstaat rondom de tekenbeet, vaak wit in het midden. Of als de plek steeds groter wordt.

Breng ook een bezoek aan de huisarts als je de tekenbeet in het buitenland hebt opgelopen of als je in de maanden na de tekenbeet de volgende klachten ervaart: Griepachtige verschijnselen (koorts, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid) Gewrichtsklachten Uitstralende pijn, tintelingen, minder kracht Dubbelzien, scheef gezicht



Reuzenberenklauw

Als je de bladeren van een reuzenberenklauw (een grote plant met witte bloemen) aanraakt, kun je pijnlijke en lelijke wonden krijgen. De reuzenberenklauw kan wel tot 4 meter hoog worden. De plant groeit overal in Nederland, onder meer in bermen, parken, bossen en tuinen. De huid wordt, nadat die in aanraking is geweest met het sap, extreem gevoelig voor zonlicht. Je krijgt dan zelfs brandwonden van het zonlicht. Zo voorkom je verwondingen:

Laat je kind(eren) zien hoe de reuzenberenklauw eruit ziet en probeer aanraking ermee te voorkomen.

Groeien er planten in de omgeving? Vraag de gemeente om deze planten weg te halen.

Na aanraking:

Was de huid direct na aanraking langdurig met lauwwarm water en zeep.

Bedek de huid. Zorg ervoor dat de huid een week lang niet in contact komt met zonlicht. Dit voorkomt blaarvorming.

Als je kind al blaren heeft, behandel de plekken dan als brandwonden. Spoel ze met lauw water en dek ze af met niet-klevend verband. Neem bij uitgebreide blaarvorming contact op met de huisarts.

Zijn de ogen in contact gekomen met de plant, spoel de ogen dan heel goed uit en raadpleeg de huisarts.

Ga direct naar de spoedeisende hulp als je kind het sap van de berenklauw in de mond heeft gekregen.

Brandnetel

Aan de stengel en onderkant van de brandnetel zitten zogenoemde brandhaartjes. Hoewel een brandnetelsteek niet gevaarlijk is, is het wel vervelend. Dit kun je doen na een brandnetelsteek:

Probeer je kind zo min mogelijk te laten krabben.

Gebruik de bladeren van de hondsdraf, een plant die vaak vlakbij brandnetels groeit. Die vermindert de jeuk. Ook weegbree helpt. Kneus de bladeren tot het sap eruit komt en doe dit op de bultjes.

Doe tandpasta of azijn op een doek en dep hiermee op de bultjes.

Giftige planten en bessen

Sierplanten als narcissen en rododendrons zijn giftig. Opeten van het blad, bloem of bol (bij narcis) kan al ernstige klachten geven bij je kind. Zowel in huis, in de tuin, als in de vrije natuur is het oppassen geblazen met planten, bloemen en bessen.

Giftige bessen groeien bijvoorbeeld aan de hulst (20 bessen kunnen voor een kind al dodelijk zijn), fluweelboom, gevlekte aronskelk, karmozijnbes, peperboompje, venijnboom (enkele bessen zijn voor een kind al dodelijk) en wolfskers (lijken op bosbessen). Ook andere delen van deze planten zijn giftig.

Andere giftige planten zijn onder meer: blauwe monnikskap, hondspeterselie (geen 'gewone' peterselie), fluweelboom, waterscheerling, lelietje-van-dalen, doornappel, ridderspoor en vingerhoedskruid. Ook veel paddenstoelen zijn giftig.

Wat te doen als je kind toch met een giftige plant in aanraking is gekomen of bessen of andere delen van een plant heeft opgegeten?

Bel direct de huisarts of bij ernstige klachten 112.

Bij sufheid of bewusteloosheid: laat je kind NIET drinken en NIET braken. Anders is er risico op verstikking.

