Kooptips: kinderzonnebril

UV-filter

Een speelgoedbril oogt geinig, maar zonder UV-filter is het geen aanrader. Kies voor een bril met het etiket UV400. Die blokt voor 100% het UV-licht, bijvoorbeeld op het strand of in de bergen. Let op: het UV-filter heeft niets te maken met de kleur van de glazen. Donkere glazen beschermen je ogen niet per se beter dan lichte glazen.

CE-categorie

Heeft een zonnebril een CE-kenteken, dan voldoet deze aan bepaalde normen voor kwaliteit in Europa. De categorie geeft de kleurintensiteit van de glazen aan en daarmee voor welk gebruik het geschikt is. Zo staat categorie 0 voor de lichtste glazen, ideaal bij bewolkt weer. Categorie 4 staat voor de donkerste glazen en biedt uitkomst bij zeer fel zonlicht, bijvoorbeeld tijdens de wintersport.

Uit een eerdere test van de Consumentenbond (2011) blijkt dat sommige kinderbrillen te donker zijn, wat rennen en fietsen voor kinderen riskant maakt. Belangrijk dus om je kroost op een zomerse dag in Nederland geen zonnebril met categorie 4 op te zetten. Ook blijkt uit de test dat alle brillen die aangeven dat ze beschermen tegen UV-straling, dat ook werkelijk doen. Zelfs de goedkope varianten.

Pasvorm

Zorg voor een goede pasvorm, zodat je kindje niet over z’n zonnebril heen tuurt. Een goede zonnebril past goed als het op de huid onder de ogen rust en reikt tot de wenkbrauwen. Tijdens de wintersport is een sneeuwbril een aanrader; zo’n afgesloten variant voorkomt nog beter instraling van boven- en zijkant.

Materiaal

Is je kind nogal een beweeglijk type? Dan is een bandje om het hoofd handig om te voorkomen dat het ding in de zandbak belandt. Kies in dit geval ook voor een zonnebril van plastic (sterk polycarbonaat). Glas kan bij ongelukken verwondingen veroorzaken.

