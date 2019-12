Paspoort, identiteitskaart en reizen met toestemming

Ga je met je kind (voor het eerst) naar het buitenland, dan heb je voor hem of haar sowieso een paspoort of identiteitskaart nodig. Reis je als ouder alleen met je kind dan moet je ook nog denken aan een toestemmingsdocument. Lees hoe je dat regelt.

Is een reisdocument verplicht voor mijn kind?

Ja, kinderen onder de 18 (ook baby’s) hebben een eigen paspoort of ID-kaart nodig als ze naar het buitenland reizen. Vraag het document op tijd aan bij je gemeente.

Kosten paspoort en ID-kaart voor kinderen

Kinderpaspoort : de meeste gemeenten hanteren het maximaal toegestane tarief voor 2018: €52.

Identiteitskaart - Reis je binnen het Schengengebied, dan is een identiteitskaart voordeliger. Die kost voor kinderen €29,05. Lees welke EU landen onder het Schengenverdrag vallen. Cyprus en Engeland zijn bijvoorbeeld geen Schengenlanden.

Toestemmingsformulier alleen reizen met kind

Reis je alleen met je minderjarige kind naar het buitenland? Dan is in veel gevallen schriftelijke toestemming nodig van de andere (gezaghebbende) ouder. Meestal hebben ouders die getrouwd of gescheiden zijn allebei gezag over de kinderen. Lees in welke gevallen je dit toestemmingsdocument nodig hebt op de site van de Rijksoverheid.

Hoe regel ik de toestemming?

Er gelden geen eisen voor de toestemming, dus een zelfgeschreven tekst volstaat in principe. Maar wil je vertraging op het vliegveld voorkomen, dan kun je beter het toestemmingsformulier van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) gebruiken. Ook als je bijvoorbeeld met de auto binnen het Schengengebied reist, zoals een dagje Parijs met je kind en in principe geen grenswacht tegenkomt. Neem daarnaast de volgende aanvullende documenten mee:

Een kopie van het paspoort van de niet-meereizende ouder.

Een internationaal uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie (BRP) met de oudergegevens van het kind of de (internationale) geboorteakte van het kind.

Check tot slot of de ambassade van het bestemmingsland aanvullende eisen stelt, zoals een eigen formulier met een stempel van de ambassade.

