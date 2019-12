Eerste indruk - De Solait smart sun indicator is een polsband die zowel UVA als UVB straling meet. Het bandje verkleurt in de zon en zou daarmee aangeven of je je opnieuw moet insmeren of dat het tijd is om helemaal de zon uit te gaan. Je kunt de band ook in het water gebruiken. Handig hulpmiddel of overbodig product?

Conclusie

De Solait polsband verkleurt in de zon, maar de kleurvariaties zijn heel subtiel. Niet handig want zo geeft het product schijnzekerheid. Zeker het moment dat je je opnieuw moet insmeren is echt onduidelijk. Het bandje verkleurt namelijk niet duidelijk oranje: het geel lijkt meer te vervagen. Je ziet weinig verschil met een bandje dat niet in de zon is geweest.

Het bandje werkt beter om te zien wanneer je de zon uitmoet. De verkleuring naar roze is wél duidelijk. Maar ook dan biedt het slechts een indicatie, want het bandje zit om je pols. Je schouders of hoofd kunnen al eerder verbrand zijn.

Ons advies: smeer elke 2 uur, blijf uit de zon rond het middaguur, en draag beschermende kleding. Deze UV-bandjes van Solait zijn niet nauwkeurig genoeg om op te vertrouwen. Bespaar jezelf de kosten, en koop liever een zonnebrandmiddel met een hoge factor. Lees meer over veilig zonnen.

Hoe moet ik de Solait smart sun indicator gebruiken?

Doe het bandje om je pols met de gele kant aan de buitenkant. Smeer het bandje in wanneer je je huid ook insmeert. Het bandje kleurt oranje wanneer het blootgesteld is aan een bepaalde hoeveelheid UV-straling. Het is dan tijd om opnieuw zonnebrandcrème op je huid én op het bandje aan te brengen. Kleurt het bandje roze? Dan is het verstandig de zon de rest van de dag te vermijden.

De Smart sun indicator bandjes zijn volgens de instructies geschikt voor alle huidtypen. Dus ook vanaf de zeer gevoelige huid (huidtype 1).

De Smart sun indicator bandjes zijn volgens de instructies geschikt voor alle huidtypen. Dus ook vanaf de zeer gevoelige huid (huidtype 1). De polsband is ook geschikt voor kinderen, want op elke polsmaat in te stellen. Er is bovendien ruimte om een telefoonnummer op te schrijven.

Het bandje kan 1 dag gebruikt worden. Gooi het bandje aan het einde van de dag weg, zelfs als het bandje niet is verkleurd.

Waarom zou ik de Solait smart sun indicator gebruiken?

Gebruik sowieso altijd zonnebrandcrème en beschermende kleding ter bescherming tegen zonnestraling. De Solait polsband is slechts een hulpmiddel om je er aan te herinneren op tijd in te smeren. Solait waarschuwt dat de verkleuring van het bandje slechts een indicatie is en geen richtlijn. In onze proef bleek het heel lastig om goed te bepalen wanneer je je opnieuw moet insmeren.

Het advies dat op de verpakking staat is een betere houvast. Smeer jezelf en je kinderen in ieder geval elke 2 uur in. Ongeacht dus of het bandje wel of niet verkleurt. Als de zonsterkte hoger is dan verwacht, zou het bandje wellicht eerder kunnen verkleuren. Als het echt goed roze kleurt dan is het zeker tijd om uit de zon te gaan. Dat is iets wat je wellicht niet bedenkt als je braaf smeert.

Moet ik nog ergens anders op letten?

Zorg ervoor dat de verpakking met ongebruikte bandjes altijd goed gesloten blijft, bewaar de verpakking op een droge plaats en vermijd contact met direct zonlicht.

Waar kan ik de Solait smart sun indicator kopen?

De Solait Smart sun indicators zijn te koop bij Kruidvat in een verpakking van 5 (€3,99) of 20 (€11,99) stuks.

Kruidvat sponsort jaarlijks het KWF om onderzoek naar kanker te doen. Daarom staat er achterop de verpakking 'in actie voor KWF'. Het product zelf heeft echter niets te maken met het KWF. Kruidvat heeft dit op meer zonbeschermende producten staan. Het KWF aviseert smeren, kleren, weren.

Wij testten ook:

Reageren kan ook via Facebook op onze Baby & Kind Facebook-pagina.