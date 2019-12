Tips en ervaringen met draagdoek en draagzak

Ouders die hun kind dragen in hun (baby)drager zijn het over één ding eens: ze genieten ervan om hun kindje tegen zich aan te voelen. Wat zijn hun ervaringen en tips?

Dat het dragen van je kind in een draagzak of draagdoek leeft, blijkt wel uit de reacties die binnenstroomden op onze Facebook-oproep. Op de Baby & Kind-pagina van de Consumentenbond kwamen binnen een paar dagen ruim 150 reacties van ouders die hun kind met enthousiasme en trots dragen.

Prettig en praktisch

Jocelyn droeg haar jongste dochter bijna non-stop in een geweven draagdoek. 'Handig. Zij werd gehoord in haar huidhonger (behoefte aan lichaamscontact, red.) en ik had mijn handen vrij voor mijn oudste.' Nina: 'Heerlijk je kleintje zo dichtbij. Het is bovendien erg praktisch met boodschappen doen en het huishouden.'

Janna gebruikte de drager op vakantie in plaats van de kinderwagen. 'Scheelt weer een kinderwagen in de auto. Ook stop je een drager makkelijk in de tas voor het geval een wandeling toch te lang is voor je kindje.'

Josette stelt dat de draagdoek in haar situatie zelfs levensreddend was. 'Mijn kinderen hebben reflux (dat maaginhoud terugloopt naar de keel) en moeten rechtop gehouden worden. Waar kan dat beter dan in een doek?'

Melanie vindt het prettig dat mensen meer op afstand blijven als je draagt. 'Een kinderwagen duiken ze vaak zomaar in.' Maar Miriam ervaart dat iets anders: 'Vreemde mensen duiken toch wel minder snel met hun hoofd in je kinderwagen om te bekijken wat er in ligt, maar als ze het doen is het wel een stuk pontificaler dan bij het gedragen kindje wat ook van een afstandje bewonderd kan worden.' En voor Eva is de drager onmisbaar omdat ze op 4-hoog woont.

Draagzak of draagdoek?

Wie overweegt een babydrager te kopen, kan kiezen tussen onder meer een geweven of rekbare draagdoek en een draagzak. Ouders maken hierbij hun eigen afwegingen.

Irene en haar partner gebruiken voor hun dochter van 3,5 maand rekbare draagdoeken. 'Zodat we haar eruit kunnen halen voor een schone luier, eten of voor de gezelligheid en haar daarna - zonder opnieuw te knopen - er weer in terug kunnen doen.'

Marit heeft gemerkt dat er ook tussen geweven doeken verschillen zijn. Ze begon met een draagdoek dat volgens haar niet zo zacht is en snel uitzakt bij het dragen, ondanks dat je hem strak knoopt. 'Ik heb twee andere geweven doeken gekocht die zacht en sterk zijn en perfect blijven zitten.'

Jocelyn had in de eerste periode een geweven draagdoek, maar sinds haar dochter kan lopen gebruikt ze een draagzak. 'Ik vind het fijn als ik haar snel bij me kan nemen als dat nodig is. Die klik je eenvoudig en snel vast. Een doek is iets tijdrovender om goed te knopen.'

Tips van dragers:

Ga na wat het beste bij jou en je kindje past: een geweven doek, rekbare doek of draagzak. En test ze! Alle dragers zijn verschillend en het is heel persoonlijk wat je prettig vindt.

Koop een goede ergonomische drager, waarin de baby in de 'kikkerhouding' zit.

Voorkom het risico van ademtekort van je kindje door de doek goed te knopen en een draagzak goed af te stellen.

Gebruik de babydrager niet op de fiets, als je kookt (tenzij op de rug gedragen), als het erg warm is, je kind koorts heeft, of je kind wil bewegen.

Lees ook:

Wij testen ook/Ook getest:

Reageren kan ook via Facebook op onze Baby & Kind Facebook-pagina.