7 tips voor een lange autorit

Bereid je kind voor

Vertel, voordat jullie in de auto stappen, wat er gaat gebeuren. Leg uit hoe lang de reis duurt, waar jullie naartoe gaan en dat de bestuurder niet afgeleid wil worden tijdens het rijden.

Zorg voor afleiding en plezier

Tel alle rode auto’s, koeien of caravans die je onderweg ziet. Of speel ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Als je zelf ook meedoet, wordt het extra gezellig voor kinderen. Wissel spelletjes af met boekjes, kleurplaten of een leuke film op de tablet of portable dvd-speler. Ook kinder-cd’s met verhaaltjes of liedjes doen het goed.

Neem lekkere hapjes en drankjes mee

Deel regelmatig kleine en gezonde hapjes uit, zoals snoeptomaatjes en stukjes fruit. Bedenk van tevoren wat iedereen lekker vindt. Pas op met suiker, want je kind kan tijdens de reis zijn energie niet kwijt en te veel snoep kan misselijk maken. Beloof 'dat zakje Skittles' voor het einde van de dag.

Doe rustig aan

Laat de rit naar je vakantieadres al als vakantie voelen. Neem elke 2 uur pauze om even te rekken en strekken. Kies een gezellige plek in de natuur waar je kunt picknicken en met een bal kunt spelen. Ook leuk en ontspannend: een bezoekje aan een dorp, boerderij of kasteel in de buurt van de snelweg.

Blijf in het normale ritme

Het heeft veel voordelen om ’s nachts te rijden. Het is bijvoorbeeld rustiger op de weg en je kind kan slapen. Probeer wel zo veel mogelijk jullie normale dagritme aan te houden. Als de slaap- en etenstijden verstoord raken, wordt het lastig voor kinderen om een goed humeur te houden.

Houd het koel

Filerijden in een warme auto is erg vervelend. Zet je airco aan en gebruik achterin zonneschermen om het koel te houden. Heb je donkere bekleding? Leg dan een lichtgekleurde handdoek op de zitplek van je kind. De stoel blijft schoon, maar ook lekker koel na jullie picknick-pauze.

Voorkom autopech

Niets is zo stressvol als je op de 'Route du Soleil' stilstaat met autopech. Zorg ervoor dat je auto goed is nagekeken voordat je op reis gaat. Controleer zelf de lampen, het oliepeil en de koelvloeistof voor vertrek.

Check ook nog even hoe je verzekerd bent. Sommige autoverzekeraars bieden pechhulp in het buitenland; dat kan een abonnement op een pechhulpdienst als de Wegenwacht overbodig maken.

