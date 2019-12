Vliegen met baby's en peuters

Baby’s en peutertjes in een vliegtuig: het is niet de makkelijkste combinatie. Houdt je oogappeltje zich rustig? Heb je voldoende luiers en voeding bij de hand? Mag de buggy of kinderwagen wel mee? Een extra goede voorbereiding voorkomt stress wanneer je met kleintjes reist.

Regels verschillen

Er zijn nogal wat regeltjes en voorwaarden voor het meenemen van baby’s en jonge kinderen aan boord van een vliegtuig. Dat worden er alleen maar meer wanneer er ook een autostoeltje en een buggy mee moeten.

Helaas hebben luchtvaartmaatschappijen op dit onderwerp absoluut geen eenduidig beleid. Geef daarom tijdens het boeken al aan dat je met een baby, peuter of kleuter reist en bel ruim van tevoren met de klantenservice van de luchtvaartmaatschappij om te informeren naar speciale (bagage)voorwaarden.

Kinderen vanaf 1 à 2 weken tot 1,5 à 2 jaar (de leeftijd varieert per maatschappij) kunnen vaak goedkoper vliegen, maar ze hebben dan geen eigen stoel. Je moet je kind op schoot nemen en met een kinderveiligheidsgordel aan je eigen stoelriem vastmaken. Reis je met een baby op schoot, dan kun je zitten op een speciale stoel (niet bij de nooduitgang of aan en gangpad) met een extra zuurstofmasker.

In grote toestellen voor lange vluchten zit je meestal direct achter de toiletten. Op die plekken zijn er ook speciale bassinets (kunststof wiegjes) die aan de wand voor je kunnen hangen. Je kunt je baby daarin laten slapen. Over hun buikje zitten twee flappen die je aan elkaar ritst zodat je kindje er niet zomaar uit kan vallen. Tijdens stijgen en landen en turbulentie moet je baby op schoot.

Eigen stoel

Baby’s ouder dan 1 jaar mogen vaak ook in een eigen vliegtuigstoel, maar wel in een goedgekeurd kinderzitje (zie ‘Autostoeltje mee aan boord’). Tijdens het opstijgen en landen en wanneer het cabinepersoneel dit aangeeft moeten ze op schoot. Of je voor je kind van 1 jaar een eigen stoel boekt, is een afweging tussen kosten en comfort en hangt uiteraard af van de lengte van de vlucht. Vanaf 2 jaar is een stoel verplicht.

Kinderen met een eigen stoel mogen meestal dezelfde hoeveelheid bagage meenemen als volwassenen. Soms moet je voor bagage extra betalen. Een buggy of kinderwagen mag meetal wel gratis mee, maar moet je als ruimbagage inchecken. Inklapbare buggy’s mogen wel mee tot aan de gate.

Tips

Neem de tijd om je kind van tevoren uit te leggen hoe de vliegreis in z’n werk gaat. Er zijn leuke boekjes over te koop.

Baby’s en kinderen moeten tegenwoordig een eigen paspoort hebben. Vraag eventueel na bij de ambassade van het land van bestemming of er nog andere reisdocumenten nodig zijn. Reis je alleen en heeft je kind niet jouw achternaam? Dan kunnen ze vragen naar een geboorte-akte of toestemming van de andere ouder.

Check zo vroeg mogelijk in en informeer of de vlucht vol is. Wie weet is er een extra stoel beschikbaar.

Voor baby’s is er op Schiphol een speciale Babycare Lounge, waar je je baby kunt verzorgen, in bad doen, voeden en laten rusten in een van de bedcabines. Check bij andere luchthavens of er soortgelijke voorzieningen zijn.

Neem eigen babyvoeding mee. De regels voor vloeistoffen aan boord gelden niet voor babyvoeding. Op lange vluchten zijn er ook babymaaltijden. Informeer wat die inhouden.

Op intercontinentale vluchten zijn er doorgaans speciale maaltijden voor kinderen vanaf 2 jaar maar die moet je minimaal 24 uur van tevoren bestellen.

Praktisch is een thermosflesje om aan boord te laten vullen met warm water voor babymelk. Mocht het personeel geen tijd hebben: er zijn flesjes die je zelf kunt opwarmen zonder stroom. Voor baby’s is een flesje of speentje tijdens start en landing handig. Slikken helpt tegen oorpijn.

Zorg voor wat (nieuw) speelgoed om je kind bezig te houden tijdens een lange vlucht.

Overweeg op verre reizen een vlucht met overstap in plaats van een directe. Nadeel is dat je dan al met al langer onderweg bent, voordelen zijn dat je kind tussendoor even kan bewegen en ontspannen en dat je waarschijnlijk goedkoper uit bent. Kies als het kan voor een nachtvlucht.

Autostoeltje mee aan boord

Op lange vluchten is een eigen autostoeltje handig, helemaal wanneer je op je vakantiebestemming een auto huurt. Je kind is al gewend aan het autostoeltje en je hoeft er geen een te huren bij het autoverhuurbedrijf. Als je kind een eigen stoel heeft, kun je een autostoeltje gratis als handbagage meenemen.

Het stoeltje moet wel passen in een vliegtuigstoel. Die zijn in de economy class meestal minimaal 17 inch (zo’n 43 cm) breed. Kijk voor afmetingen van vliegtuigstoelen op www.seatguru.com.

Verder moet je het stoeltje met een tweepuntsgordel kunnen bevestigen en moet het een speciaal certificaat (met sticker) hebben voor gebruik in het vliegtuig. Heeft het stoeltje dat niet, dan mag je het niet gebruiken wanneer het lampje 'fasten seatbelts' brandt en moet je je kind op schoot nemen.

Losse stoelverhogers zijn niet toegestaan.

Voor baby’s tot 65 cm en maximaal 10 kg kun je op intercontinentale vluchten een reiswiegje reserveren.

Je kunt een (goedgekeurd) CARES veiligheidssysteem (Child Aviation Restraint System) gebruiken als je kind groot genoeg is voor een eigen stoel, maar te klein is om zelfstandig in een heupgordel te zitten. Dit systeem bestaat uit een soort tuigje dat aan de bovenkant wordt vastgemaakt aan de stoel en aan de onderkant aan de veiligheidsriem. Het is geschikt voor kinderen van 10 à 20 kg. Meld dit vooraf en informeer of het is toegestaan aan boord.

We gaan op reis en nemen mee

Luiers en babydoekjes of een vochtig washandje

Speen

Eventueel flesje, flesvoeding, thermoskannetje, wat lichts om tussendoor te eten te geven

Bekertje en lepeltje

Extra kleding voor je kind en schone (boven)kleding voor jezelf voor als er wat misgaat

Wat plastic (afval)zakjes

Het favoriete speelgoed. Tip: neem ook iets nieuws mee dat de aandacht langer vasthoudt

Tablet met spelletjes

Dekentje voor het geval dat de airco te koud is afgesteld

Eventueel een hulpmiddel zoals een opblaasbaar matrasje, kussentje of reisstoeltje. Let op: die zijn niet altijd toegestaan. Informeer hier vooraf naar.

Eventueel een reisbedje (campingbedje)

Alleenreizende kinderen

Kinderen tot 5 jaar mogen meestal alleen op vliegreis met een ouder of voogd. Boven die leeftijd mogen ze tot 12 à 15 jaar (de leeftijd varieert per maatschappij) ook mee onder begeleiding van een andere volwassene (ouder dan 16 of 18 jaar, ook dat varieert).

Voor kinderen tussen ongeveer 5 en 15 jaar die toch zonder begeleiding moeten reizen, kan de luchtvaartmaatschappij zorgen voor begeleiding vanaf de incheckbalie tot en met de uitgang van de luchthaven van bestemming. In luchtvaarttermen heet dit Unaccompanied Minor Service.

Voorwaarde is doorgaans dat het kind reist tegen het volwassenentarief verhoogd met een toeslag.

