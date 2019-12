Zwemles kiezen: zo doe je dat

Zwemles moet niet alleen veilig zijn, maar vooral leuk. Goed vergelijken loont de moeite, want de ene zwemschool is de andere niet: de methodes, hoe snel de lessen gaan en vooral ook de kosten kunnen flink verschillen. Waarop moet je letten bij het uitkiezen van zwemles?

Startleeftijd

Wil je graag dat je kind snel leert zwemmen? Laat je kind dan niet meteen starten met zwemles als hij of zij 4 jaar is, want op die leeftijd gaat je kind net naar de basisschool en dat slokt vaak al te veel energie op. Om die reden hanteren sommige zwemscholen een leeftijdsgrens van 5 of soms zelfs 6 jaar.

Wil je dat je kind voor die tijd zwemervaring opdoet? Dan is peuter- of overlevingszwemmen een goede tussenoplossing. Volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid leren kinderen dan bijvoorbeeld al' hoe ze op de kant kunnen klimmen als ze uitglijden, en hoe ze van hun buik naar hun rug kunnen rollen in het water.'

Zwemmethode

Het bekendste zwemdiploma is het zwem-ABC van het Nationaal Platform Zwembaden. Deze organisatie controleert of kinderen aan het eind van de rit het juiste niveau hebben bereikt en of het zwemonderwijs en examen aan bepaalde eisen voldoen.

Naast het zwem-ABC is er onder andere het A-B-C-diploma van Stichting ENVOZ en het nieuwe KNZB-zwemdiploma van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

ENVOZ werkt met een een complete lijn zwemdiploma’s via de Swimming Teachers Association in UK. ENVOZ heeft een samenwerkingsverbond met Zwem Onderwijs Nederland voor het Zwemsurvival ABC.

De KNZB werkt volgens de zwemmethode van de bekende zwemcoach Jacco Verhaeren. In plaats van de schoolslag zet hij de rug- en borstcrawl centraal. Kinderen zouden dat leuker vinden en daardoor sneller leren zwemmen.

Snelcursus

Met gewone zwemlessen haalt je kind meestal binnen anderhalf tot 2 jaar zijn A-diploma en vaak in een halfjaar zijn B- en C-diploma. Hoe snel je kind gaat, in afhankelijk van:

hoe groot de lesgroep is

hoeveel instructeurs er op een groep staan

of de lessen doorgaan tijdens de schoolvakanties

of je kind een gemiste les kan inhalen

of je als ouder mee mag kijken

of je kind van groep mag wisselen als er geen klik is met een instructeur

Heb je haast, dan kun je je kind meerdere keren per week laten lessen. Of bijvoorbeeld kiezen voor een langere les waarbij je kind 1 uur of meer zwemt. Er zijn ook zogeheten turbolessen. Dat zijn extra lange lessen van ongeveer 4 uur achter elkaar. Hierbij haalt je kind in 1 week tot een halfjaar zwemdiploma A.

Volgens het Nationale Raad Zwemveiligheid is het vooral belangrijk om goed naar je kind te kijken: 'Een stil, teruggetrokken kind komt wellicht het best tot zijn recht in een kleine groep met een rustige leraar, terwijl een motorisch sterk kind best een turbocursus aankan.'

Kosten

De kosten voor de nationale zwemdiploma's A, B en C kunnen volgens de zwembond KNZB behoorlijk verschillen. De KNZB adviseert daarom goed te vergelijken. Let er op dat er op één locatie soms meerdere zwemverenigingen les geven. Daarnaast geeft vaak het zwembad zelf ook zwemlessen. Veel gemeenten hebben een kortingspas voor gezinnen met weinig geld zodat je korting krijgt op de zwemles en andere sporten. Ook zorgverzekeraars vergoeden soms kosten voor sport.

Drijfmiddelen

Gaat je kind op zwemles, gebruik dan zo min mogelijk drijfmiddelen. Je kind leert dan snel zelf drijven. Maar als er geen ondiep bad is om in te oefenen, kun je een beetje hulp wel gebruiken. Drijfmiddelen kun je goed als actief hulpstuk gebruiken. Alice Schols van de zwembond KNZB: 'Door een kurkje niet om het middel te binden maar bijvoorbeeld onder het hoofd te leggen bij het oefenen van de rugslag, leer je het kind de buik omhoog te duwen.'

