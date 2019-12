Premieberekening opstal: welke gegevens zijn nodig?

Om te kunnen bepalen welke opstalverzekering jou de beste voorwaarden en de gunstigste premie biedt, stellen we je in onze vergelijker een aantal vragen over jezelf en over de gewenste dekking. Hieronder leggen we uit waarom we vragen wat we vragen.

Persoonlijke gegevens

Om opstalverzekeringen te vergelijken, is het nodig aan te geven wat je persoonlijke situatie is. De vragen komen voor een deel overeen met de vragen die veel verzekeraars stellen bij de herbouwwaardemeter, een hulpmiddel dat veel verzekeraars gebruiken om de waarde van je woonhuis vast te stellen.

Bij de premieberekening van een opstalverzekering (of gecombineerde inboedel- en opstalverzekering) wordt gevraagd naar de samenstelling van het huishouden. De mogelijkheden zijn:

gezin met kinderen

gezin zonder kinderen

alleenstaande met kinderen

alleenstaande zonder kinderen

In onze vergelijker kun je ook een gecombineerde inboedel- en opstalverzekering afsluiten. Dit is aan te raden bij een koophuis, zodat er nooit gedoe ontstaat bij de schade-afhandeling. De waarde van de inboedel hangt samen met de leeftijd van de kostwinner.

In de loop van het leven vergaart een mens steeds meer spullen. Pas na je zeventigste wordt dit iets minder. Om die reden vraagt de inboedelwaardemeter naar de leeftijd van de verzekerde. Daarom willen we je geboortedatum weten.

Het netto maandinkomen van de hoofdkostwinnaar is van belang, omdat verzekeraars de inboedelwaarde mede bepalen op basis van het inkomen. Wie meer verdient, heeft doorgaans een duurdere inboedel.

Postcode en huisnummer

We vragen ook naar je postcode en huisnummer, omdat alle verzekeraars de premie afstemmen op de buurt waar je woont. De premies van woonverzekeringen kunnen per postcode, straat en huisnummer verschillen. Dit speelt vooral bij inboedelverzekeringen. De premieverschillen per postcode zijn kleiner voor opstalverzekeringen en ze komen bij minder verzekeraars voor. Woonverzekeraars weigeren je overigens niet voor een polis op basis van de postcode.

Brand- en inbraakrisico

Het brand- en inbraakrisico is belangrijk voor de premiebepaling van woonverzekeringen. De opstalpremies zijn sterker dan de inboedelpremies afhankelijk van de woningkenmerken, zoals de woningwaarde en de aard of het type woning. Zo geeft een houten huis of een huis met een rieten dak meer risico op brand en betaal je daarvoor dus een hogere premie. Soms word je niet eens door de verzekeraar geaccepteerd. Woningen kunnen ook door verzekeraars geweigerd worden op basis van bepaalde kenmerken, zoals het type, de ouderdom en een ‘riskante’ ligging.

Gegevens woning

Bij het berekenen van de inboedel hoef je meestal alleen de oppervlakte van de woning door te geven. Bij het berekenen van de opstal willen verzekeraars ook het bouwjaar weten en in wat voor soort huis je woont:

rijtjeswoning

2 onder 1 kap

vrijstaand huis

hoekwoning

appartement of flat met 1 tot 4 verdiepingen

appartement of flat met meer dan 5 lagen

Verzekeraars werken met de zogenaamde Herbouwwaardemeter en bepalen zo de gemiddelde herbouwkosten voor het soort huis waarin je woont. Verzekeraars kijken daarbij naar het type woning, de oppervlakte en inhoud (aantal kamers) van het huis, kwaliteit en de constructie van de gevel. Is die normaal, hoogwaardig, bijzonder/serre of een kopgevel? Hoe groter het huis, des te hoger de herbouwkosten als een huis afbrandt of ontploft.



Wij gaan standaard uit van de bouwaard steen/hard dak. Veel verzekeraars willen geen rieten daken verzekeren. Doen ze dat wel dan vragen ze een veel hogere premie. De soort gevel is van belang, omdat je punten krijgt die corresponderen met de prijs. Een hoekwoning is duurder dan een rijtjeshuis.

Bij sommige verzekeraars is fundering standaard meeverzekerd bij andere kun je kiezen of je dit extra wilt meeverzekeren. Heien is veel duurder dan wanneer jouw huis op zand staat. Vandaar de vraag: fundering: heiwerk (ja) of op zand?

Bij een aantal verzekeraars betaal je bij een houten vloer een hogere premie vanwege brandgevaar dan bij een betonnen vloer. Hoe is de afwerking van de woning (normaal/hoogwaardig/luxe)? Hoe luxer de badkamer of keuken, des te hoger de herbouwwwaarde.

Glas meeverzekeren? Pakweg bij de helft van de verzekeraars is de glasdekking standaard bij de prijs voor een opstalverzekering inbegrepen. Als je zelf kunt kiezen voor een glasverzekering dan heb je de keuze uit enkel of dubbel glas. Dan betaal je een hogere premie dan wanneer die dekking standaard is meeverzekerd.

Ook bij een garage is het belangrijk of je er geen hebt of dat die inpandig is (dan zit die in de opstalverzekering). Is de garage aangebouwd, vrijstaand of dubbel dan betaal je extra premie. Een aantal verzekeraars willen de WOZ-waarde weten om het te verzekeren bedrag te bepalen.

Resultaten

De gevonden opstalverzekeringen zijn gesorteerd op maandpremie van laag naar hoog. Kijk niet alleen naar de laagste prijs, maar ook welke verzekering het beste past bij jouw (kostbare) huis. En let ook op de dekkingsvorm: extra uitgebreid (EUG) of de ruimere allriskdekking (AR), die ook schade vergoedt door zelf veroorzaakte ongelukjes. Let ook op het eigen risico. Kies je vrijwillig voor een hoger eigen risico, dan betaal je minder premie. Niet alle verzekeraars bieden trouwens deze keuze-optie.

Lees ook:

Of ga meteen naar de vergelijker.