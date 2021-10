Waarom woonverzekeringen vergelijken

Met onze vergelijker vergelijk je inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen van ongeveer 30 aanbieders op premie en voorwaarden. Deze verzekeringen heten ook wel woonverzekeringen. Wij geven je advies over welke verzekering je nodig hebt: alleen een inboeldelverzekering of alleen een opstalverzekeringen of een inboedel- en opstalverzekering (woonverzekering).

Om goed te kunnen vergelijken vragen we eerst naar een aantal persoonlijke gegevens, zoals je postcode, gezinssamenstelling en of je in een huurhuis of koopwoning woont. Daarmee bepalen we welke verzekering het beste bij jou past.

Woonverzekering vergelijken bij Consumentenbond

De uitkomsten van de vergelijker staan standaard gesorteerd op maandpremie. Zo zie je gelijk welke woonverzekeringen het goedkoopst zijn. Ook zie je hoe de verzekering scoort op kwaliteit. Zo kies je de beste verzekering voor jou.

1759 consumenten beoordelen verzekeringsvergelijkers van de Consumentenbond met gemiddeld een 8,1.