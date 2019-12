Woonwagens en opstalverzekering

Van geval tot geval

Van de verzekeraars die de Consumentenbond benaderde, reageerde Aegon nog het positiefst: ‘Woonwagens kennen vaak verhoogde risico’s, dus we zijn terughoudend in onze acceptatie. Maar we sluiten ze niet bij voorbaat uit. Wij hebben een aantal woonwagens in onze portefeuille’, aldus een woordvoerder. Allianz, ASR en Univé zeggen aanvragen van woonwagenbewoners ‘van geval tot geval’ te beoordelen.

Fundering verplicht

Centraal Beheer, FBTO en Interpolis verzekeren geen woonwagens op woonwagencentra, maar wel stacaravans met een vast adres. Daarvoor geldt een aparte premie. Tot de verzekeraars die woonwagens (plus inboedel) altijd uitsluiten, behoren ABN Amro, Aon Direct, Ditzo, de Goudse, ING, Klaverblad (‘wel chalets op een bungalowpark’), Nationale-Nederlanden, nowGo, Ohra, Reaal en United Insurance. ‘Een woonhuis moet fundering hebben’, laat Nationale-Nederlanden bijvoorbeeld weten.

Verboden onderscheid

Een andere grote maatschappij, Reaal, kreeg begin 2018 een standje van het College voor de Rechten van de Mens. Het opzeggen van 232 verzekeringen voor woonwagens was volgens het College ‘een verboden onderscheid op grond van ras’.

Verhoogde risico’s

Veel schadeverzekeraars branden zich liever niet aan zogenoemde ‘verhoogde risico’s’. Nog los van het hogere risico op bijvoorbeeld brand, spelen ook andere zaken mee. Bijvoorbeeld de kans op gedoe over de taxatie van de schade-omvang.

Dure alternatieven

Woonwagenbewoners zijn daardoor vaak aangewezen op speciale (en dure) verzekeringsmaatschappijen voor verhoogde risico’s zoals OOM of de Vereende, het vroegere Rialto.

Bron: Consumentenbond