Wat ga je doen bij de Consumentenbond?

Je neemt geen genoegen met bestaande testprocedures en je hebt de drive om continu te kijken hoe deze verbeterd en geautomatiseerd kunnen worden. Je bent nieuwsgierig en haalt graag informatie op bij de Product Owner en deelt deze met je collega’s. Hiernaast waarborg je samen met je collega’s de kwaliteit van de bestaande functionaliteit. Ook werk je continu aan de verbetering van de producten en het ontwikkelproces.

Met wie je gaat samenwerken

Als Agile Tester ben je de drijvende kracht achter de kwaliteit van de producten. Je staat er echter niet alleen voor. Je bent onderdeel van een gedreven team van collega’s die in een Scrum Team verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en het beheer van de website en online applicaties. In dit team werk je samen met frontend- en backend-ontwikkelaars, een Scrum Master, een UX-designer en een Product Owner.

Natuurlijk werk je ook samen met de testers uit de andere scrumteams om elkaar te ondersteunen bij grotere projecten, of om samen te werken aan het verbeteren van de huidige testopzet. Samen met deze testers ga je aan de slag om de automatische testen te verbeteren en uit te breiden.

Wie zoeken wij?

Een zelfstarter! Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waarbij zelfstandigheid en proactiviteit belangrijk zijn. Je bent in staat informatie uit user stories om te zetten naar testscripts en regressietests. Ook pas je bij de kernwaarden:

Ondernemend

Samenwerkend

Eerlijk

Verder breng je mee:

Minimaal 3 jaar werkervaring als tester en ervaring met Scrum

Minimaal 2 jaar ervaring met het opstellen van automatische regressietests met tools zoals Cucumber, Selenium, Katalon en talen zoals JavaScript, Java of Ruby

(Werk)ervaring met het testen van webservices/api’s

Kennis van en ervaring met het testen in een CI/CD-omgeving

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact heeft.

Salaris vanaf €3.220 tot maximaal €5.294 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken en een interne tafeltenniscompetitie. Wij werken hybride waarbij jij bepaalt wanneer je op kantoor werkt.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen zelforganiserende teams.

Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren en gelijkblijvende economische omstandigheden.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Onze ambitie is om iedereen in Nederland zekerheid en gemak te bieden bij moeilijke beslissingen die hen raken. Dit doen we door bedrijven en overheden scherp te houden en de klant te ondersteunen.

De organisatiestructuur is opgebouwd uit zelforganiserende teams (cirkels) verdeeld in diverse vakgebieden (gildes). Vanuit je rol binnen jouw vakgebied lever je een bijdrage aan de organisatie breed of specifiek aan een propositieteam. Zowel de gildes als de teams zijn zelforganiserend en kennen geen traditionele management structuur.

Contactpersoon

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Linda van der Meer. Bel of whatsapp haar via 06-42 27 42 27 of stuur een e-mail naar lvdmeer@consumentenbond.nl.

De reactietermijn op onze vacatures is 2 weken. Zolang de vacature beschikbaar is op onze site, kun je reageren. Staat de vacature niet meer online dan is de selectie gestart. Bij een groot aantal reacties besluiten we mogelijk de reactietermijn te verkorten. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

