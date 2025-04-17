Agile Tester (32 - 40 uur)

Dit ga je doen

Als Agile Tester zorg je dat de software van de Consumentenbond voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Je gaat aan de slag met bestaande testprocedures en bekijkt continu hoe deze verbeterd en geautomatiseerd kunnen worden. Je zorgt voor de coördinatie tussen testactiviteiten, end-users, (agile) ontwikkelteams en leveranciers.

Informatie haal je op bij de product owner. Je waarborgt samen met je collega’s de kwaliteit van bestaande functionaliteiten, Ook werk je aan de verbetering van de producten en het ontwikkelproces.



Je bent de drijvende kracht achter de kwaliteit van de producten, maar je staat er niet alleen voor. Je bent onderdeel van een scrum team dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van de website en online applicaties. In dit team werk je samen met front- en backend ontwikkelaars, een scrum master, een UX-designer en een product owner. Je bent in staat informatie uit user stories om te zetten naar testscripts en regressietests. Natuurlijk werk je ook samen met de testers uit andere scrum teams. Zo ondersteun je elkaar bij grotere projecten en werk je samen aan het verbeteren van een huidige testopzet.

Dit ben jij

Je herkent je jezelf in de volgende punten:

Je vertaalt je originele ideeën in praktische mogelijkheden. Je weet snel hoe (verander)processen efficiënt kunnen worden ingericht, borgt kwaliteit en optimaliseert samenwerking.

Je wisselt graag ideeën uit met anderen en bedenkt gezamenlijk oplossingen.

Je kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden en zo structuur geven aan gesprekken.

Je wordt door anderen ervaren als zeer servicegericht en je bent een ultieme relatiebeheerder.

Je werkt gestructureerd, weet wat echt belangrijk is en komt afspraken stipt na.

Je neemt vanuit feitenkennis en je eigen oordeel onderbouwde besluiten.

Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waarbij zelfstandigheid en pro-activiteit belangrijk zijn.

Verder breng je mee

3 à 5 jaar werkervaring als tester en ervaring met scrum.

Minimaal 2 jaar ervaring met het opstellen van automatische regressietests met tools zoals Selenium, Playwright en talen zoals JavaScript, Java of C#.

(Werk)ervaring met het testen van webservices/API’s, bij voorkeur met een tool als Postman.

Kennis van en ervaring met het testen in een CI/CD-omgeving.

Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

Startdatum zo snel mogelijk.

Salaris tussen €4056 en €6350 op basis van 40 uur (afhankelijk van de fase in je loopbaan).

Een uitdagende functie voor 32 – 40 uur per week.

Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 13% van je bruto jaarsalaris (het IKB vervangt de vakantietoeslag van 8%. en de eindejaarsuitkering van 5%).

Thuiswerken is in overleg mogelijk.

35 verlofdagen op jaarbasis bij een fulltime dienstverband.

Pensioenregeling.

Reiskostenvergoeding.

Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.

Ruimte voor ondernemerschap binnen onze zelforganiserende teams.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ben van der Eijk via bvdeijk@consumentenbond.nl Aan hem kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 070 - 445 44 81.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een opdracht kan deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

Reageren

Vul dit formulier in en upload je brief en cv.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.