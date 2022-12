Dit ga je doen bij de Consumentenbond

Bij de Consumentenbond werken we niet in een bepaalde functie, maar vervul je 1 of meer rollen. Dit ga je onder andere doen in je rol van belangenbehartiger. De focus ligt daarbij op complexe financiële onderwerpen, zoals beleggen, levensverzekeringen, hypotheken en pensioen.

Het identificeren, goed analyseren én oplossen van problemen die consumenten ervaren bij hun (complexe) financiën.

Door je analytische vaardigheden, zijn jouw conclusies nauwgezet, goed onderbouwd en met focus op de hoofdzaken. Het opstellen en uitvoeren van de juiste en zorgvuldige aanpak om deze problemen zoveel mogelijk op te lossen.

Het opstellen en (intern én extern) verdedigen van standpunten van de Consumentenbond.

Het vertegenwoordigen van (lobbyen namens) de Consumentenbond bij gesprekken met bedrijfsleven, toezichthouders, brancheorganisaties en andere stakeholders.

Veel schakelen met onder meer de collega’s van woordvoering, sociale media, juristen, redacties en onze politiek adviseur.

Het schrijven van (online) artikelen, opiniestukken, brieven, persberichten, oproepen, meldpunten, kaders in gidsen, columns, etc.

Zo werken we bij de Consumentenbond

Bij de Consumentenbond werken we zelforganiserend (holacratisch). We hebben geen functieprofielen. Iedereen maakt flexibele rollen aan, die op dat moment nodig zijn. Hierdoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kan meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen. Doordat elke rol een medewerker eigen verantwoordelijkheden geeft, heeft de Consumentenbond een platte organisatiestructuur.

Dit ben jij

Je bent thuis in de financiële branche en pakt hierin je verantwoordelijkheid. Je bent vol zelfvertrouwen en aanspreekbaar op het financieel domein. Vanuit je vakgebied zie je voor je wat er beter zou kunnen en heb je een toekomstplaatje voor ogen. Je bent geduldig, vasthoudend én doortastend als het moet. Je weet de standpunten van de Consumentenbond mondeling en schriftelijk goed te verwoorden en laat je daarbij niet omver blazen. Je houdt er ook van samen te werken in een team en om daar behaalde successen te vieren.

De kernwaarden van de Consumentenbond passen je als een jas. Je bent ondernemend en werkt zelfstandig. Het nemen van verantwoordelijkheid past bij je en jij kunt mensen inspireren om dat ook te doen. Jij hebt er geen moeite mee om het ‘podium’ te pakken en je treedt zelfverzekerd op.

Maar je weet ook dat je zonder samenwerken met collega’s niet tot het beste resultaat kunt komen. Daarbij communiceer je open en eerlijk. Dat betekent dat je transparant bent. Bijvoorbeeld over verkeerde beslissingen of gemaakte fouten. Een eigen oordeel vormen gaat jou gemakkelijk af en je voelt aan wat goed is om te doen, met gevoel voor de omstandigheden. Je durft feedback te geven aan collega’s en staat daar zelf ook voor open.

Dit heb jij en kun jij

Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau.

Minimaal 3 jaar aantoonbare en relevante werkervaring in de financiële branche.

Je hebt diepgaande inhoudelijke kennis van complexe financiële producten.

Goede schrijf- en communicatieve vaardigheden.

Je bent in staat om gesprekken volgens een bepaalde structuur te voeren en daarbij bepaalde gesprekstechnieken in te zetten. Het overtuigen van anderen en onderhandelen gaat als vanzelf. Je krijgt hierdoor gemakkelijk instemming voor je plannen.

Je durft nieuwe, innovatieve methoden in te zetten bij het oplossen van consumentenproblemen en het nemen van daadkrachtige besluiten ga je niet uit de weg.

Je hebt overtuigingskracht en bent ambitieus. Je hebt overzicht en weet wat de beste richting is.

Je bent praktisch ingesteld en gestructureerd werken is een van jouw kwaliteiten. Je bent ook goed in organiseren, logisch redeneren en prioriteiten stellen.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Onze ambitie is om iedereen in Nederland zekerheid en gemak te bieden bij moeilijke beslissingen die hen raken. Dit doen we door bedrijven en overheden scherp te houden en de klant te ondersteunen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden mensen in Nederland te helpen.

Een frisse open werkomgeving met flexplekken en een interne tafeltenniscompetitie.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

Een salaris dat ligt tussen de €4.479 en €7.456 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur per week). Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Contactpersoon

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Mark Drabbe, routebepaler Belangenbehartiging, telefoonnummer (070) 445 4275. Dit is ook de persoon aan wie je de sollicitatiebrief richt. Voor vragen over de procedure neem je contact op met de cirkel Mens & Werk, telefoonnummer (070) 445 44 81/4539.

Sollicitatieprocedure

De reactietermijn op onze vacatures is 2 weken. Echter, zolang de vacature beschikbaar is op onze site, kun je reageren. Staat de vacature niet meer online dan is de selectie gestart. Bij een groot aantal reacties besluiten we mogelijk de reactietermijn te verkorten. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

