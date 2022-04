Wat ga je doen bij de Consumentenbond?

Als cloud engineer houd je je bezig met onderhoud en ontwikkeling van systemen en software op ons AWS-platform. Door nauwe samenwerking met de andere developers zorg je ervoor dat dit proces zo efficiënt mogelijk verloopt en voer je verbeteringen door waar mogelijk.



Je houdt de rest van de organisatie goed op de hoogte van wat er speelt, incidenten die zich voordoen en ontwikkelingen die we maken.



Samen met het AWS-team zorg je ervoor dat de binnengekomen incidenten opgepakt of doorgezet worden naar het juiste team. Je helpt de developers waar nodig met jouw expertise in het oplossen van deze incidenten. En je koppelt op regelmatige basis de status van binnen gekomen incidenten terug aan de betrokken collega’s.



Momenteel wordt op ons AWS-platform een CI/CD-pipeline ingericht, wat de developmentteams in staat stelt om sneller en flexibeler te deployen. Jouw taak is om te ondersteunen in het deployment-proces, waar nodig verbeteringen door te voeren en de teams te helpen in het zelfstandig kunnen deployen.

Met wie ga je samenwerken?

Je werkt vanuit het gilde Technologie en Ontwikkeling. Dit team is een dynamische en veelzijdige groep mensen. Ons doel is de producten en diensten van de Consumentenbond iedere dag een beetje beter te maken.



We streven naar het realiseren van optimale 'business value' in onze producten en diensten. Daarvoor maken we ieder kwartaal samen met andere teams een inschatting van de inspanning en 'impact' van de gestelde doelen.



Als cloud engineer ben je verantwoordelijk voor het automatiseren en optimaliseren van systemen en software, van de ontwikkelomgeving tot aan productie. Je staat er natuurlijk niet alleen voor, want je bent onderdeel van een gedreven groep collega’s in een team.



Wie zoeken wij?

Een zelfstarter! Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waarbij zelfstandigheid en proactiviteit belangrijk zijn. Ook pas je bij de kernwaarden: ondernemend, samenwerkend en eerlijk.

Verder breng je mee:

HBO werk- en denkniveau.

Analytisch vermogen om problemen te kunnen identificeren en vervolgens op te lossen.

Goede communicatieve vaardigheden, jij informeert collega's via duidelijke mails of de gehele organisatie via een helder, begrijpelijk intranetbericht.

Je staat stevig in je schoenen, durft kritische vragen te stellen en je steekt je mening niet onder stoelen of banken.

Je hebt kennis van en ervaring met:

AWS.

Java, Spring Framework, Maven, Tomcat, REST/SOAP webservices.

Het werken met complexe, content gedreven websites.

Het werken in een omgeving met meerdere scrumteams.

Wat bieden wij?

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt.

Salarisschaal 19 (minimaal €3.220 en maximaal €5.294 bruto per maand bij een fulltime dienstverband). Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een frisse open werkomgeving met flexplekken en een interne tafeltenniscompetitie.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren en gelijkblijvende economische omstandigheden.

Contactpersoon

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Linda van der Meer. Bel of WhatsApp haar via 06-42 27 42 27 of stuur een e-mail naar lvdmeer@consumentenbond.nl.

Sollicitatieprocedure

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.



Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Achter de schermen werken wij aan de digitale oplossingen van morgen. In zelfsturende gildes (holocracy) schakelen we snel en effectief en pakt iedereen de vrijheid én verantwoordelijkheid om het werk naar eigen inzicht in te richten. In een fris en hip kantoor met alle ruimte voor pionieren, creativiteit en nieuwe manieren van werken.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

