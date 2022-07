CRO Specialist (32-40 uur)

Ben je uitgekeken op het werken in een traditioneel bedrijf en ben je benieuwd naar een structuur gebaseerd op zelforganisatie? Solliciteer dan nu!

Wat ga je doen bij de Consumentenbond?

De Consumentenbond is er om structurele en zichtbare verbeteringen voor alle consumenten te realiseren en om onze leden meer persoonlijke, directe en terugkerende waarde te bieden.

Vanuit jouw rol als CRO Specialist ben je verantwoordelijk voor het continu verbeteren van de customer journeys op onze website. En die zijn heel divers. Hoe verleid je meer bezoekers om lid te worden voor onze testinformatie? Of hoe kun je leden zo makkelijk mogelijk laten overstappen naar een andere verzekeraar?

Je gebruikt input uit diverse bronnen (analytics, klantfeedback, recordings en heatmaps) om tot nieuwe A/B tests te komen.

Je stelt hypotheses op waarbij je eigen A/B tests opzet en uitvoert: van idee, ontwikkeling tot en met analyse.

Je analyseert zelf of de A/B tests succesvol zijn geweest. Je geeft deze informatie terug aan de teams en daarna bedenk je ideeën voor vervolgtests.

Je draagt verbeteringen aan en helpt andere collega’s met het uitwerken van hypotheses.

Je werkt samen om de gebruiksvriendelijkheid van de verschillende websiteonderdelen te verbeteren en effectief de conversie te verhogen.

Je hebt een proactieve rol in het uitdenken en opzetten van een gepersonaliseerde ervaring voor onze gebruikers.

Met wie ga je samenwerken?

Je thuisbasis is het gilde Data & Inzicht. Bij de Consumentenbond werken we in een dynamische, wendbare organisatiestructuur. Dat betekent onder meer dat we geen managementlagen kennen, geen afdelingen en geen functies.

We werken in cirkels met rollen vanuit een hiërarchie van doelen. Alle rollen in een cirkel dragen bij aan het kerndoel en bestaansrecht van de cirkel. Het kerndoel van de cirkel draagt weer bij aan het kerndoel van de bovenliggende cirkel. Je kunt diverse rollen op je nemen in verschillende cirkels en/of meerdere rollen hebben in dezelfde cirkel.

Door jouw samenwerking met anderen bereik je gemeenschappelijke doelen. Je werkt onder andere samen met productmanagers, klantreisspecialisten, webanalisten, marketeers en UX’ers.

Onduidelijk? Aarzel niet om contact met ons te leggen voor een belletje of een (digitale) kop koffie!

Wie zoeken wij?

Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waarbij zelfstandigheid en proactief handelen belangrijk zijn. Je maakt zakelijke doelen bespreekbaar en communiceert op een krachtige wijze. Je blijft in contact met stakeholders en verzamelt op die manier relevante informatie die nodig is om doelen te behalen. Je benadert problemen door het scheiden van hoofd- en bijzaken en trekt gegronde conclusies. Je communiceert van nature vrij en procesmatig. Je hebt vernieuwende ideeën en je kunt objectief en rationeel met anderen omgaan.

De kernwaarden van de Consumentenbond zijn je op het lijf geschreven.

Ondernemend

Je werkt doelgericht op basis van data en klantinzichten waarbij progressie belangrijker is dan perfectie.

Samenwerkend

Je betrekt de juiste mensen en werkt gericht samen aan het kerndoel.

Eerlijk

Je communiceert open over je bijdrage aan de kerndoelen en de voortgang van je projecten.

Het volgende breng je mee

Een relevante afgeronde studie (Bachelor of Master).

Minimaal 3 jaar relevante werkervaring en verstand van online usability.

Je hebt procesmatig inzicht en komt met goede ideeën om de website te verbeteren.

Je kunt je ideeën onderbouwen en vindt het leuk om jouw resultaten van A/B tests in de organisatie te presenteren en te delen.

Kennis van HTML, CSS en Javascript.

Je hebt ervaring met optimalisatietools als VWO, Google Optimize en Adobe Target.

Ervaring met (Adobe) analytics, personalisatie en kennis van of interesse in psychologie is een pre.

Je werkt graag samen met anderen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Kennis is belangrijk voor je. Je werkt van nature gestructureerd en bent de onderzoeker die alle details wilt weten en boven water kan halen.

Je zoekt de samenwerking op om gemeenschappelijke doelen te bereiken en bent gericht op het creëren van nieuwe oplossingen.

Je houdt vol tot het doel is bereikt. Je bent resultaatgericht, daadkrachtig en besluitvaardig.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Onze ambitie is om iedereen in Nederland zekerheid en gemak te bieden bij moeilijke beslissingen die hen raken. Dit doen we door bedrijven en overheden scherp te houden en de klant te ondersteunen.

De organisatiestructuur is opgebouwd uit zelforganiserende teams (cirkels) verdeeld in diverse vakgebieden (gildes). Vanuit je rol binnen jouw vakgebied draag je bij aan de organisatiebrede doelstellingen of specifiek aan een (propositie)team. Zowel de gildes als de teams zijn zelforganiserend en kennen geen traditionele managementstructuur.

Wat bieden wij?

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en continu bezig is om te verbeteren met de feedback naar elkaar en de feedback van buiten het bedrijf.

De kans je vakmanschap in te zetten, je kennis en ervaring te verbreden door training en opleiding en hiermee honderdduizenden mensen in Nederland te helpen.

Een frisse open werkomgeving met flexplekken en een interne tafeltenniscompetitie.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen, een goed pensioen en een eindejaarsuitkering.

Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren en gelijkblijvende economische omstandigheden.

Een salaris dat kan oplopen tot €5.422 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Contactpersoon

Zoek je naar aanvullende informatie over deze functie of wil je meer weten over het werken op basis van spanningen, actualiteiten en zelforganisatie? Neem dan contact op met Henk de Torbal, routebepaler gilde Data & Inzicht, telefoonnummer 06-24 09 55 74. Dit is ook de persoon aan wie je de sollicitatiebrief richt.

Voor vragen over de procedure neem je contact op met de cirkel Mens & Werk, telefoonnummer (070) 445 4481/4539.

Sollicitatieprocedure

De reactietermijn op onze vacatures is 2 weken. Echter, zolang de vacature beschikbaar is op onze site, kun je reageren. Staat de vacature niet meer online dan is de selectie gestart. Bij een groot aantal reacties besluiten we mogelijk de reactietermijn te verkorten. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

