Om nog sterker te worden op het gebied van inzichtgedreven besluitvorming, zijn we op zoek naar een nieuwe collega. Klaar met werken in een traditioneel bedrijf? Benieuwd naar een structuur gebaseerd op zelforganisatie? Solliciteer dan nu! We wonnen pas een award voor onze organisatiestructuur. Bekijk het bericht over deze award op LinkedIn.

Dit ga je doen bij ons

Wij zijn er om consumenten te helpen om de beste keuzes te maken en te krijgen waar ze recht op hebben. Samen zorgen we ervoor dat moeilijke keuzes voor consumenten makkelijk worden.

Als data-analist financiën help je onze organisatie meer inzichtgedreven te maken door relevante financiële inzichten te leveren.

Je levert gevraagd en ongevraagd analyses over alle interne processen. Zoals financiële informatie, operationele inzichten en ook zaken op het gebied van personeelszaken. Je weet deze analyses te vertalen naar begrijpelijke en bruikbare adviezen. Die vormen de basis voor effectievere bedrijfsvoering (sturing en beheersing).

Je zorgt voor rapportages en visualisaties van financiële data.

Je rapportages en visualisaties lever je aan de functionele of operationele gildes. Hiervoor ga je in gesprek met de collega’s van Financiën, Mensenwerk (personeelszaken) en/of de operationele gildes en proposities om de problematiek en vragen goed te begrijpen.

Je werkt samen met de data engineer in het verkennen van (nieuwe) datasets en opname hiervan in het data warehouse, voor analyse- en rapportage-doeleinden.

Je gebruikt jouw kennis en ervaring voor het verbeteren van dataprocessen.

Je promoot een datagedreven manier van werken.

Je adviseert stakeholders bij finance-gerelateerde (data)vraagstukken.

Om dit alles te realiseren ben je communicatief vaardig en servicegericht. En je kan vraagstukken vertalen naar de juiste oplossingen en inzichten. Als uitdrager van een datagedreven mindset in de hele organisatie ben je helemaal in je element.

Door ons organisatiemodel kun je naast je hoofdrol ook ingezet worden voor andere rollen die bij je passen. Zoals bredere inzet op het gebied van data-analyse en dashboarding.

Heb je nog andere kwaliteiten of ambities? Dan zijn er ook nog heel veel andere rollen in het bedrijf. Zoals klantinterviewer, secretaris, facilitator of feestbeest.

Met wie je gaat samenwerken

In deze rol werk je primair bij de cirkel Financiën en Control. Bij de Consumentenbond werken we op basis van holacratische principes. Dat betekent onder meer dat we geen managementlagen kennen, geen afdelingen en geen functies. We werken in cirkels en met rollen vanuit een hiërarchie van doelen. Alle rollen in een cirkel dragen bij aan het kerndoel van de cirkel. Het kerndoel van de cirkel draagt weer bij aan het kerndoel van de bovenliggende cirkel. Je kunt rollen op je nemen in verschillende cirkels en meerdere rollen hebben in dezelfde cirkel. Onduidelijk? Aarzel niet om ons een belletje te geven of een afspraak te maken voor een (digitale) kop koffie.

Wie we zoeken

Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waarbij zelfstandigheid en proactief handelen belangrijk zijn. Je bent je bewust van belangen en je handelt op een diplomatieke wijze.

In de samenwerking met anderen communiceer je op een natuurlijke manier en ga je op een objectieve en rationele wijze met hen om. Je kunt onder andere samenwerken met diverse financiële collega’s en collega’s van de cirkel mensenwerk en faciliteiten. Maar ook met andere analisten, data engineers, applicatiebeheerders en marketeers. Ten slotte ben je regelmatig in gesprek met diverse business stakeholders.

De kernwaarden van de Consumentenbond zijn je op het lijf geschreven.

Ondernemend

Je werkt doelgericht op basis van data en klantinzichten waarbij progressie belangrijker is dan perfectie.

Samenwerkend

Je betrekt de juiste mensen en werkt gericht samen aan het kerndoel.

Eerlijk

Je communiceert open over je bijdrage aan de kerndoelen en de voortgang van je projecten.

Het volgende breng je mee

Je hebt minimaal een afgeronde relevante HBO-opleiding (HEAO-BE of BI).

Ervaring met rapportages en analyses met behulp van rapportage- en analysetools.

Ervaring met het ontsluiten van data uit bronsysteem tot dashboards (PowerBI).

Je bent proactief en in staat om door jouw manier van samenwerken gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Je bent gericht op creatie, hebt vernieuwende ideeën, ziet snel de samenhang van zaken en hebt een snel begrip van processen.

Je bezit daadkracht, gaat op een doortastende, onderzoekende wijze aan de slag en hebt overzicht over en structuur in je werkzaamheden.

Je bent sterk analytisch ingesteld, beschikt over strategische kennis en op basis van jouw eigen oordeel, neem je daadkrachtige besluiten.

Je streeft continu naar kennis, trekt gegronde conclusies en benadert problemen door het scheiden van hoofd- en bijzaken.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Onze ambitie is om iedereen in Nederland zekerheid en gemak te bieden bij moeilijke beslissingen die hen raken. Dit doen we door de klant te ondersteunen en bedrijven en overheden scherp te houden.

De organisatiestructuur is opgebouwd uit zelforganiserende teams (cirkels) verdeeld in diverse vakgebieden (gildes). Vanuit je rol binnen jouw vakgebied lever je een bijdrage aan de organisatie breed, of specifiek aan een propositieteam. Zowel de gildes als de teams zijn zelforganiserend en kennen geen traditionele managementstructuur.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die echt impact heeft.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden mensen in Nederland te helpen.

Een frisse open werkomgeving met flexplekken en een interne tafeltenniscompetitie.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren en gelijkblijvende economische omstandigheden.

Salaris tussen de €2780 en maximaal €5294 bruto per maand (bij een fulltime dienstverband). Inschaling is mede afhankelijk van opleiding en werkervaring.

Contactpersoon

Zoek je naar aanvullende informatie over deze functie? Of wil je meer weten over het werken op basis van holacratische principes en zelforganisatie? Neem dan contact op met Richard Suijker, routebepaler Financiën, Planning & Control, telefoonnummer 06 21855646. Dit is ook de persoon aan wie je de sollicitatiebrief richt. Voor vragen over de procedure neem je contact op met de cirkel Mensenwerk, telefoonnummer (070) 445 44 81 of (070) 445 45 39.

Sollicitatieprocedure

De reactietermijn op onze vacatures is 2 weken. Maar zolang de vacature beschikbaar is op onze website, kun je reageren. Staat de vacature niet meer online, dan is de selectie gestart. Bij een groot aantal reacties besluiten we mogelijk de reactietermijn te verkorten.

We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord? Neem dan even contact met ons op.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.