Als Data Engineer help je onze organisatie meer datagedreven te maken, door de inrichting van structurele dataflows. Door de gekozen technologie weet je een volledige geautomatiseerde data-pipeline te realiseren. Je werkt nauw samen met je collega’s, om zo de business-logica goed te doorgronden en in te bedden in de data. Samen met onze architect bepaal je wat de beste inrichting is van het dataplatform. Daarnaast ben je uitdrager van een data-gedreven mindset in de hele organisatie.

Concreet ben je verantwoordelijk voor:

Het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van end-to-end data pipelines.

Het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van informatiemodellen.

Het verder doorontwikkelen en innoveren van het bestaande dataplatform.

Het automatiseren en optimaliseren van de verschillende processen op het dataplatform.

Het beheren en onderhouden van het dataplatform.

Je werkt in het team Data Analyses en Business Intelligence, dit is je basisteam. Maar je vervult je rol in meerdere teams. Je werkt samen met onder andere engineers, analisten, ontwikkelaars, applicatiebeheerders en met de architect en andere collega’s uit het team Technologie & Ontwikkeling. Ten slotte ben je natuurlijk vaak in gesprek met diverse business-stakeholders.

Dit ben jij

Je bent communicatief vaardig, servicegericht en in staat om klantvraagstukken te vertalen naar de juiste technische oplossingen.

Je neemt zelfstandig strategische beslissingen en bent hierop aanspreekbaar. Je neemt daadkrachtig je verantwoordelijkheid,

Je voelt direct welke verandering of vernieuwing noodzakelijk is en bedenkt originele, maar realistische oplossingen.

Je hakt knopen door als dat nodig is en bent bepalend gedurende de hele verandering.

Je kunt flexibel samenwerken, maar bent vasthoudend en resultaatgericht als het moet.

Je gaat op een nuchtere, diplomatieke en objectieve manier met anderen om.

Je neemt zelfverzekerd verantwoordelijkheid en bindt jezelf en/of anderen aan bevoegdheden en afspraken.

Je bent aanspreekbaar op de afgesproken resultaten. Je schat realistisch in wat van anderen kan worden verwacht en stimuleert hen om hun meerwaarde te leveren.

Verder breng je mee

3 tot 4 jaar relevante werkervaring op aantoonbaar hbo-niveau.

Ruime ervaring met diverse ETL/ELT methodes.

Ervaring met verschillende data-modeleermethodes.

Het vermogen om volledige dataflows in te richten: van ruwe data-extractie uit bronsystemen tot een bron-onafhankelijk informatiemodel.

De kennis om te adviseren over architectonische best practices voor data platforming.

Ruime ervaring met Azure DataFactory, Microsoft SQL en Azure functions in Python.

Ervaring met Microsoft Data Fabric, Databricks, Datalake of DataLake House-methodes, dbt en DAX is een pre.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris dat kan oplopen tot €6.076 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

De werving & selectie wordt uitgevoerd door Astorium. Neem contact op met Florianne Neerings van Astorium (06 11 90 45 73) of ga de website van Astorium om te solliciteren.



Voor vragen over de procedure neem je contact op met de cirkel Mensenwerk, telefoonnummer (070) 445 44 81/4539.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een talentenmeting tussen het 1e en 2e sollicitatiegesprek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

