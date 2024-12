Dit ga je doen

De Consumentenbond is volop in beweging. Als Data Privacy Officer ontwikkel, implementeer en handhaaf je een (nieuw) privacybeleid en de bijbehorende procedures. Hiermee zorg je ervoor dat er altijd op een wettelijke en ethische manier wordt omgesprongen met de persoonlijke gegevens van klanten, werknemers en andere belanghebbenden.

We zoeken een gedreven professional die toegewijd is aan het beschermen van de privacy van onze leden en gebruikers van diensten van en in het behouden van het vertrouwen in de Consumentenbond. Iemand die voor alle privacygerelateerde vragen en klachten het eerste aanspreekpunt is.

Je houd je bezig met het:

geven van training aan medewerkers over privacykwesties,

opzetten en uitvoeren van audits om naleving van het privacybeleid te monitoren,

in kaart brengen van privacyrisico's en het implementeren van de maatregelen om deze risico's te verminderen,

adviseren van het management en medewerkers over privacyaangelegenheden,

overdragen van het opgezette privacybeleid (inclusief training en audits) aan leidinggevenden binnen de organisatie,

administreren en eventueel melden van datalekken en andere privacygerelateerde incidenten, alsook het bijdragen aan een oplossing ervan.

Dit breng je mee

Je neemt zelfstandig strategische beslissingen en bent hierop aanspreekbaar.

Je neemt daadkrachtig je verantwoordelijkheid. Je voelt daarbij direct wat er nodig is en zorgt ervoor dat dit ook wordt uitgevoerd, door verantwoordelijkheden te delegeren aan de juiste collega’s.

Je snapt hoe alles met elkaar samenhangt en welke stappen er in een proces nodig zijn om problemen te voorkomen en op te lossen.

Je neemt vanuit feitenkennis en je eigen oordeel onderbouwde besluiten. Je laat je daarbij niet afleiden door bijzaken en gebruikt beproefde methoden en protocollen om altijd goed voorbereid te zijn. Rechtvaardigheid, afspraken, jurisprudentie, beleid, regels en wetten zijn bepalend voor de knopen die je doorhakt.

Je doorziet snel hoe je (verander)processen efficiënt kunt inrichten, borgt kwaliteit en optimaliseert de samenwerking op dit punt binnen de organisatie.

Je kunt je eigen ideeën goed onderbouwen en logisch uitleggen.

Je houdt je relevante kennis continu op peil en paraat. Je concentreert je hierbij op de hoofdzaken, maar weet tegelijkertijd welke details echt belangrijk zijn.

Verder breng je mee

Een bachelor- of masterdiploma in een relevant vakgebied, zoals rechten, informatietechnologie of een vergelijkbare discipline.

Diepgaande kennis van privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ervaring met het ontwikkelen en implementeren van privacybeleid en -procedures.

Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief te trainen en te adviseren op het gebied van privacy.

Een analytisch denkvermogen en aandacht voor detail.

Certificeringen op het gebied van privacy, zoals Certified Information Privacy Professional (CIPP) zijn een pluspunt.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst. Al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten, zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een individueel keuzebudget van 13% (hierin is het vakantiegeld van 8% en een jaarbonus van 5% samengevoegd).

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris van dat ligt tussen de €3.881 en €6.076 per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week. Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Anita van den Bosch-de Gier, mailadres avdbosch@consumentenbond.nl. Aan haar kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mensenwerk, telefoonnummer 070 - 445 44 81/45 39.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een assessment kan deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

SOLLICITEER

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.