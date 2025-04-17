Dit ga je doen

Als eindredacteur van de Consumentengids ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke en taalkundige kwaliteit van ons tijdschrift. De Consumentengids verschijnt 11 keer per jaar. Samen met de andere eindredacteur redigeer je artikelen van onze redacteur-onderzoekers en freelance-redacteuren. Je zorgt ervoor dat deze foutloos, helder en aantrekkelijk in het blad komen.

Je doet als eindredacteur van de Consumentengids (veel) meer dan het zetten van punten en komma’s. Een flinke dosis creativiteit is in deze functie heel belangrijk. Je bewaakt de stijl en tone of voice en maakt teksten begrijpelijk en lekker leesbaar, voor een breed lezerspubliek. Ook denk je mee over de opbouw van het blad, de onderwerpkeuze, de focus van artikelen en de inzet van krachtig beeld. Je werkt nauw samen met de vormgevers en bent een belangrijke sparringpartner voor de hoofdredacteur.

Dit ben jij

Je bent een ervaren en kritische eindredacteur met oog voor detail. Je krijgt energie van het verbeteren van teksten en de opmaak en het begeleiden van auteurs. Je houdt van taal, strakke deadlines en het samenwerken in een klein, enthousiast team.

Je blinkt uit in plannen en het bewaken van overzicht, ook als er veel tegelijkertijd en door elkaar loopt. Je hebt een heldere visie op vormgeving en beeldgebruik en weet van een tekst met bijbehorende afbeeldingen een creatief, helder en boeiend artikel te maken.

Daarnaast geef je collega’s met respect duidelijke feedback en spreek je hen aan op afspraken en kwaliteit. Je werkt graag in een cultuur waarin zelfstandigheid en proactiviteit belangrijk zijn.

Je snapt snel hoe dingen in elkaar zitten en bedenkt vernieuwende en originele concepten.

Je wisselt graag ideeën uit met anderen en bedenkt gezamenlijk oplossingen.

Je kunt flexibel samenwerken, maar bent vasthoudend en resultaatgericht als het moet.

Je bent bereid om compromissen te sluiten als dit een win-winsituatie oplevert.

Verder breng je mee

Minimaal 5 jaar ervaring als eindredacteur, bij voorkeur bij een consumententijdschrift en/of journalistieke organisatie.

Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en gevoel voor helder en toegankelijk schrijven.

Sterke planningsvaardigheden en het vermogen om overzicht te houden in een dynamische redactieomgeving.

Affiniteit met consumentenzaken en interesse in tests en onderzoeken.

Ruime ervaring met Adobe InCopy.

Een flinke dosis stressbestendigheid.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans om je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen (op basis van een 40-urige werkweek) en een individueel keuzebudget van 13% (dit is inclusief het vakantiegeld).

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuiswerkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris van minimaal €4056 en maximaal €6350 per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Mark Friederichs via mfriederichs@consumentenbond.nl. Aan hem kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 088-2082112.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een opdracht kan deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

