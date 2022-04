Dit ga je doen bij de Consumentenbond

In de rol van Expert Klantbehoud en Dienstverlening bellen leden jou met de mededeling dat ze hun lidmaatschap of abonnement willen opzeggen. Zoals je zult begrijpen zijn onze leden van essentieel belang en enorm belangrijk om onze dienstverlening te kunnen waarborgen. Wij willen dan ook graag weten waarom de klant wil opzeggen. Zijn de behoeften van de klant misschien veranderd?

Door echt met de klant in gesprek te gaan, oprechte interesse te tonen en de juiste vragen te stellen weet jij de daadwerkelijke klantbehoefte te achterhalen en ben jij in staat om de klant te voorzien van het juiste aanbod.

Ook bellen consumenten jou die nog geen lid zijn van de Consumentenbond, maar wel graag ons advies willen inwinnen over uiteenlopende Consumentenrecht-kwesties. Ook hier weet jij de daadwerkelijke klantbehoefte te achterhalen en ben jij in staat om de klant een passende (betaalde of onbetaalde) dienst van de Consumentenbond aan te bieden.

Verder:

Zorg je als medewerker Dienstverlening voor een juiste en klantvriendelijke afhandeling van klantcontacten volgens de werkinstructie en huisstijl.

Beantwoord je klantvragen over onder andere de Energievergelijker, het Energiecollectief, ledenadministratie, problemen rond het gebruik van de website, de Consumentenbond in het algemeen en vragen met betrekking tot marketingacties.

Zorg je voor een correcte en volledige verwerking van klantcontacten en klantgegevens in een klantenbeheersysteem.

Ben je verantwoordelijk voor het behalen van de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen ten aanzien van werkstromen zoals telefoon, e-mail, chat, data-entry en post. Je signaleert tijdig knelpunten op eigen werkgebied en komt met voorstellen of initiatieven om de kwaliteit te verbeteren of te handhaven.

Met wie ga je samenwerken?

Je bent onderdeel van het Gilde Dienstverlening en Advisering (DNA). DNA is het fundament van het “merk” Consumentenbond en wij hechten veel waarde aan kwaliteit van gesprekken en een eerlijk en op maat gesneden aanbod voor elke klant die ons benadert. Klantgerichtheid staat bij ons op nummer 1 en dat stralen wij uit in elk gesprek dat wij voeren.

Wie zoeken wij?

Iemand die oprecht geïnteresseerd is in mensen. Verder ben je een makkelijke prater en je voert graag authentieke en persoonlijke gesprekken. Je hebt lef om dingen ter sprake te brengen. De kernwaarden van de Consumentenbond zijn je op het lijf geschreven:

Ondernemend

Je werkt doelgericht op basis van data en klantinzichten waarbij progressie belangrijker is dan perfectie (kwaliteit voor kwantiteit).

Samenwerkend

Je zoekt connectie met de juiste mensen op de werkvloer en werkt gericht samen aan het kerndoel.

Eerlijk

Je communiceert open over je bijdrage aan de kerndoelen en de voortgang van je projecten.

Commercieel vaardig

Jij ziet kansen om nieuwe leden te werven en een bestaande klant te behouden als deze opzegt en toont daarin lef en je geeft niet gauw op.

Wat breng je nog meer mee?

Je beschikt over ‘zachte’ commerciële vaardigheden.

1 jaar recente ervaring in het werven van nieuwe klanten en het behouden van bestaande klanten is een pre.

Je bent servicebereid en geeft een hoge prioriteit aan klanttevredenheid. Je weet dat dit goed samen kan gaan met het behouden van een relatie.

Je beschikt over een goed probleemoplossend vermogen waarbij je mogelijke oorzaken van problemen opspoort en deze zelfstandig of in samenwerking met collega’s oplost.

Je beschikt minimaal over een MBO diploma of je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare en relevante werkervaring op MBO niveau.

Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Je beschikt over bewezen computervaardigheden.

Je bent inzetbaar in een flexibel rooster van 8.30 tot 18.00 uur.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Onze ambitie is om iedereen in Nederland zekerheid en gemak te bieden bij moeilijke beslissingen die hen raken. Dit doen we door bedrijven en overheden scherp te houden en de klant te ondersteunen.

Wij werken volgens een specifieke werkwijze waarin de organisatie is opgebouwd uit zelforganiserende teams (cirkels) in diverse vakgebieden (gildes). Iedere medewerker heeft binnen dit bedrijf meerdere “rollen” waarin je een bijdrage levert aan de hele organisatie.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt.

Een bruto uurloon van €13,66.

Riante reiskostenvergoeding of je nu met de fiets, scooter, auto of het OV komt!

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door middel van wel 100 online trainingen en cursussen.

Een uitgebreide en intensieve training van 3 weken bij start.

Zeer prettige en structurele werkomgeving met hardwerkende en leuke collega’s!

Veelzijdige baan bij een dynamische, onafhankelijke organisatie die zichzelf al meer dan 70 jaar bewijst op het gebied van Consumentenrecht.

Werken volgens een flexibel rooster van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 18:00. Weekenden lekker vrij!

Solliciteren

Wil je solliciteren? Neem dan contact op met Timing, Vestiging Timing Inhouse Zuid Holland: Kimberley Vermeulen of Rianne Hogendoorn (088-5015036).



Ook als je vragen hebt of aanvullende informatie over deze rol wil, kun je contact opnemen met Timing.