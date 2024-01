Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Wat ga je doen bij de Consumentenbond?

Als Financieel Controller ben je een drijvende kracht achter het team Accounting & Reporting. Hierbij lever je transactionele Finance support in lijn met NL GAAP en andere regelgeving, om de integriteit van financiële data te waarborgen. In deze rol ontferm je je over het coördineren, opstellen en beoordelen van rapportages, zowel intern als extern. Terwijl je accurate sturingsinformatie aanlevert, houd je je ook bezig met het optimaliseren van de kwaliteit van deze data en de rapportages die op deze data gebaseerd worden. Je beheert verder de financiële KPIs en processen, altijd met continue focus op proces en systeemverbeteringen.

Als Financieel Controller bestaat jouw takenpakket uit o.a. de volgende werkzaamheden:

Opstellen van (financiële) maandrapportages, liquiditeitsoverzichten en de jaarrekening.

Opstellen van het balansdossier.

Monitoren van geldstromen (cashflow, liquiditeit).

Beheren van de financiële administratie.

Verzorgen van de afsluiting.

Afstemmen deeladministraties en consolidatie.

Ad hoc rapportages & bijdrage leveren aan managementrapportages.

Opstellen BTW aangifte.

Als Financieel Controller coördineer je de werkzaamheden van een team van 4 collega’s.

Het volgende breng je mee

HBO werk en denkniveau.

Een opleiding op het gebied van Accountancy, of iets soortgelijks.

Minimale 5 jaar werkervaring in een soortgelijke rol.

Ervaring in het aansturen en coördineren van een team op de financiële administratie is een pré.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Wat bieden wij?

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris van dat ligt tussen de €3.637 en €5.694 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Contactpersoon

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marcel Oosterveld, telefoonnummer 06 - 50 09 48 12. Aan hem kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mensenwerk, telefoonnummer 070 - 445 44 81/45 39.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een assessment kan deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

Solliciteer nu

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.