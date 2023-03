Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Dit ga je doen

Je bent één van de Richtinggevers van de Consumentenbond en daarmee lid van wat we voorheen het Management Team noemden. Daar speel je een cruciale rol, want jij levert de informatie op basis waarvan we de organisatie kunnen sturen en bijsturen.

Jouw team Financiën, Planning & Control is verantwoordelijk voor de accurate vastlegging en afwikkeling van al onze verplichtingen en vorderingen. Dit team bestaat uit 10 collega’s die zich bezighouden met business control, financiële administratie en procesverbetering. Ook verzorgt het team de maandrapportages, jaarbegroting, jaarverslag en meerjarenraming. Je bent er verantwoordelijk voor dat het team zijn doelen haalt. Je bepaalt de prioriteiten en zet daar de capaciteit en het budget zo slim mogelijk voor in.

Ook maak je continu een financiële vertaling van de strategie van de Consumentenbond. Hierover communiceer je helder met de diverse stakeholders, waaronder de Auditcommissie, Raad van Toezicht, Bondsraad en ondernemingsraad. Ook ben je het aanspreekpunt voor onze accountant. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het inkoopbeleid in het algemeen en stuur je het team huisvesting en kantoorautomatisering aan (6 collega’s).

Wie we zoeken

Je begrijpt uiteraard het belang van Financiën, Planning & Control, maar plaatst deze activiteiten in de bredere organisatiecontext. Je schakelt continu tussen de daadwerkelijke operatie en het strategische niveau. Je snapt snel hoe processen in elkaar zitten en met elkaar samenhangen. Daar speel je op in met nieuwe, creatieve ideeën. Je vertaalt je visie, analyses en bevindingen naadloos in een plan van aanpak en weet dat plan ook te operationaliseren/implementeren. Je bent gestructureerd, procesmatig sterk en een ‘afmaker’.

Je houdt ervan om samen te werken en samen een gemeenschappelijk doel te bereiken. Je denkt altijd na hoe iets beter kan en je daagt ook voortdurend je collega’s hiertoe uit. Daarbij ben je diplomatiek en rationeel. Vanuit een open houding en zonder oordeel kun je goed naar anderen luisteren. Je kunt jezelf openstellen en voelt oprechte betrokkenheid.

Je werkt praktisch en gestructureerd en bent goed in logisch redeneren en prioriteiten stellen. Nauwgezet en goed onderbouwd trek je je conclusies. Je kunt goed analyseren en je concentreren op de hoofdzaken. Ook pak je graag complexe en conceptuele projecten aan, zoals het aansluiten van de financiële processen op onze wendbare organisatie.

Verder breng je mee

Minimaal 10 jaar relevante werkervaring, waarvan bij voorkeur 3 jaar in een brede, vergelijkbare finance-functie.

Een afgeronde relevante opleiding op minimaal WO-niveau.

Ervaring met risicomanagement, internal control frameworks en treasury.

Bij voorkeur ervaring in een B2C omgeving, liefst met een governance-structuur met een raad van commissarissen of Raad van Toezicht.

Een goede kennis van ICT-vraagstukken, vooral binnen, maar ook buiten je eigen vakgebied.

Een goed gevoel en oog voor de verschillende belangen binnen een organisatie (stakeholder management).

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken zelforganiserend, met holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen die op dat moment nodig zijn. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

Een frisse, open en duurzame werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van Station Hollands Spoor Den Haag.

De kans je vakmanschap in te zetten om honderdduizenden consumenten te helpen.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een salaris dat ligt tussen minimaal €6713 en maximaal €9590 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling is mede afhankelijk werkervaring.

Een mobiliteitsbudget of leaseauto.

Contactpersoon

Astorium Executive Search verzorgt de werving voor deze vacature. Ga naar de website van Astorium voor je sollicitatie en meer informatie.

Een assessment, een casus en een drijfverenmeting kunnen deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

De Consumentenbond heeft de werving voor deze vacature exclusief uitbesteed aan Astorium Executive Search. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.