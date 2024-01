Frontend developer (32-40 uur)

Een rol met maatschappelijke impact en zichtbaarheid! Wij zoeken een frontend developer die graag een bijdrage levert aan technische innovatie en meebouwt aan een eerlijke en veilige markt voor alle consumenten in Nederland.

Dit ga je doen bij de Consumentenbond

Als Frontend developer ga je niet alleen maar hands-on ontwikkelen, maar krijg je te maken met meerdere uitdagingen. Zo zal het voorkomen dat je features uitwerkt in Vue.js voor onze server-side rendered componenten. Of je zet een nieuw grafisch ontwerp om naar onder andere unieke UI-features. Samen met je collega's pak je een verscheidenheid aan features op die door veel consumenten gebruikt zullen worden. We werken in sprints van drie weken met een wekelijkse release cyclus. Als team zetten we zoveel mogelijk in op automatiseringen van onder andere de testen om zo de snelheid en kwaliteit te verhogen. Onze huidige frontend tech stack: Vue.js, Node.js, Tailwind CSS en Vite.

Holacratische werkwijze

Als Frontend Developer werk je samen met Backend Developers, Designers, Testers, een Product Owner en Scrum Master. Buiten het team heb je te maken met verschillende stakeholders, afhankelijk van de op te leveren features. Je komt in een omgeving waar geen hiërarchie of traditionele managementstructuur is. In plaats daarvan werken we volgens een holacratische werkwijze, waarbij zelforganiserende teams centraal staan. Dit betekent dat je als Frontend Developer de ruimte krijgt om je eigen werk te organiseren en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen taken.

Wie we zoeken

Verder breng je mee:

Een Bachelor- of Masterdiploma in Computer Science of vergelijkbaar.

Minimaal 3 jaar werkervaring als Frontend/Fullstack Developer.

Interesse en affiniteit met app ontwikkeling.

Bonuspunten voor ervaring met Vue.js/Node.js.

Wat bieden wij?

Een rol met maatschappelijke impact en zichtbaarheid.

Salaris tot maximaal €5.694 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een open werkomgeving met flexplekken en een interne tafeltenniscompetitie. Wij werken hybride waarbij jij samen met het team bepaalt wanneer je op kantoor werkt.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen zelforganiserende teams.

Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren en gelijkblijvende economische omstandigheden.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Contactpersoon

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Dogu van Peoplefinder. Te bereiken via Whatsapp op 06 - 38 71 14 96.

Sollicitatieprocedure

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

