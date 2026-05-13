HR-stagiair (32 uur per week)

Je werkt met een betrokken en gezellig team, krijgt echte verantwoordelijkheden en ruimte om jezelf te ontwikkelen. Een stage waarin je leert, groeit en bijdraagt aan een organisatie met maatschappelijke impact.

Dit ga je doen

Als HR-stagiair(e) bij de Consumentenbond draai je volledig mee in het team Mens & Werk. Je leert het HR-vak in de praktijk kennen en werkt mee aan verschillende onderwerpen. Denk aan:

Ondersteunen bij de onboarding van nieuwe collega’s.

Meewerken aan werving- en selectieprocedures.

Bijdragen aan projecten rondom duurzame inzetbaarheid of leren & ontwikkelen.

Meedenken over het verbeteren van HR-processen.

Ondersteunen bij administratieve HR-werkzaamheden.

Daarnaast werk je mee aan actuele en impactvolle HR-projecten. Denk aan thema’s zoals employee experience, leiderschap, talentmanagement en vitaliteit.

Natuurlijk krijg je de ruimte om te werken aan jouw stageopdracht, die aansluit bij jouw opleiding en leerdoelen. Voor deze stage liggen 3 onderzoeksopdrachten klaar die aansluiten op actuele vraagstukken binnen Mens & Werk. Zo weet je vooraf waar je mee aan de slag gaat en kun je een onderwerp kiezen dat goed bij jou past.

De 3 vraagstukken richten zich op employee experience, levensfasebeleid en de evaluatie van onze huidige mentale vitaliteits- en interventiedienstverlening. Geef in je sollicitatiebrief aan welk vraagstuk jou het meest aanspreekt. Dat helpt ons om een beter beeld te krijgen van jouw interesses en motivatie.

Dit ben jij

Je bent nieuwsgierig, leergierig en je krijgt energie van samenwerken. Daarnaast herken je jezelf in het volgende:

Je volgt een hbo- of wo-opleiding, bijvoorbeeld Human Resource Management of een vergelijkbare richting.

Je zoekt een stage van minimaal 6 maanden.

Je bent proactief, zelfstandig en durft vragen te stellen.

Je denkt graag mee en komt met nieuwe ideeën.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht.

Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een stageplek binnen een organisatie met maatschappelijke impact.

De kans om veel te leren binnen het vak en direct praktijkervaring op te doen.

Goede begeleiding tijdens de stageperiode.

Veel ruimte om initiatief te nemen en jezelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door kennis te maken met een drijfverenmeting en andere HR-instrumenten.

Een werkplek op 5 minuten loopafstand van Den Haag HS.

Een stagevergoeding van €450 bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze rol kun je contact opnemen met Henk de Torbal, telefoonnummer 06-460 01 073. Aan hem kun je ook je sollicitatiebrief richten.

Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 088 - 208 21 12.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

Reageren

Vul dit formulier in en upload je brief en cv.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.