Dit ga je doen bij de Consumentenbond

De online producten en diensten - waaronder productvergelijkers - spelen een centrale rol in de strategie van de Consumentenbond. Wij zijn van en voor consumenten. Samen zorgen we ervoor dat moeilijke keuzes voor consumenten makkelijk worden.



Als Java developer houd je je bezig met de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten. Ook ben je verantwoordelijk voor onderhoud van bestaande functionaliteiten, waaronder de productvergelijker, lidmaatschap- en inlogfunctionaliteiten van de website van de Consumentenbond. En je neemt deel in projecten voor technisch advies en ondersteuning.



Je werkt ook aan de verbetering van de kwaliteit van de website en bent verantwoordelijk voor de kwaliteitscontroles. Je doet verbetervoorstellen voor de huidige software en je werkt samen met het business- en developmentteam.



Met wie ga je samenwerken?

Je werkt vanuit het gilde Productontwikkeling. Deze groep is een dynamische en veelzijdige groep mensen. Hun doel is de producten en diensten van de Consumentenbond iedere dag een beetje beter te maken.

We streven naar het realiseren van optimale 'business value' in onze producten en diensten. Daarvoor maken we ieder kwartaal samen met andere groepen een inschatting van de inspanning en 'impact' van de gestelde doelen.



Als Java developer ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de software, van de ontwikkelomgeving tot aan productie. Je staat er niet alleen voor want je bent onderdeel van een gedreven groep collega’s in een scrumteam.



Dat team is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de website en andere online applicaties. In dit team werk je samen met ontwikkelaars, webmasters, scrum master en product owner.

Wie zoeken wij?

Het volgende breng je mee:

Je hebt HBO werk- en denkniveau.

Je hebt het analytisch vermogen om problemen te kunnen identificeren en vervolgens op te lossen.

Je durft kritische vragen te stellen en je steekt je mening niet onder stoelen of banken.

Je hebt aantoonbare ervaring in het ontwikkelen van webapplicaties.

Je bent proactief en zoekt de samenwerking op.



Je hebt kennis van en ervaring met:

Java, Spring Framework, Maven, Tomcat, REST/SOAP webservices.

Het ontwikkelen van complexe, content gedreven websites.

Het ontwikkelen in een omgeving met meerdere scrumteams.

De actuele standaarden binnen jouw vakgebied.

Kennis van Hibernate, relationele databases, unit testing, Content Management Systemen zijn een pré.

(Basis-)kennis van HTML, CSS en Javascript, Hippo/Bloomreach en/ of Elastic search en AWS zijn een pré.

Wat bieden wij?

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt.

Salaris vanaf €3.220 tot maximaal €5.294 bruto per maand bij een fulltime dienstverband, inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken en een interne tafeltenniscompetitie; wij werken hybride waarbij jij bepaalt wanneer je op kantoor werkt.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen zelforganiserende teams.

Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren en gelijkblijvende economische omstandigheden.

Contactpersoon

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Linda van der Meer. Bel of whatsapp haar via 06-42 27 42 27 of stuur een e-mail naar lvdmeer@consumentenbond.nl.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Achter de schermen werken wij aan de digitale oplossingen van morgen. In zelfsturende gildes (holocracy) schakelen we snel en effectief en pakt iedereen de vrijheid én verantwoordelijkheid om het werk naar eigen inzicht in te richten. In een fris en hip kantoor met alle ruimte voor pionieren, creativiteit en nieuwe manieren van werken.

Sollicitatieprocedure

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

Reageren

Vul dit formulier in en upload je brief en cv.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.