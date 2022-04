Junior bedrijfsjurist (28-32 uur)

Dit ga je doen bij de Consumentenbond

Bij de Consumentenbond werken we niet in een bepaalde functie, maar vervul je één of meer rollen. Dit ga je doen in je rol van junior bedrijfsjurist:

Er gaat geen contract de deur uit voordat jij die gezien en juridisch beoordeeld hebt.

Je stelt ook zelf waterdichte contracten op.

Je bent het inhoudelijk aanspreekpunt voor vragen over contracten.

Je buigt je over aansprakelijkheidskwesties en procesrisico’s.

Je veert meteen op uit je stoel als andere organisaties aan onze intellectuele eigendomsrechten komen! Bedrijven mogen namelijk niet zomaar onze logo’s en onze predicaten ‘Beste Koop’ en ‘Beste uit de Test’ gebruiken.

Je stelt gevraagd en ongevraagd juridische adviezen op. Die kunnen ook gaan over nieuw te ontwikkelen producten en diensten van de Consumentenbond.

Wie we zoeken

Je krijgt energie van contracten en ingewikkelde juridische vraagstukken. Je houdt van uitdagend werk, waarin je helemaal kunt opgaan. Dat doe je het liefst met collega’s waar je enthousiast en blij van wordt (daar hebben we er meer dan 240 van) in een ongekend goede werksfeer. Je vindt het leuk om soms ingezet te worden bij een producttest, campagne of uitlegvideo (geen verplichting!) en je wil wel eens meebieden op een veiling (dat komt goed uit, want we hebben onze eigen Monsterveiling).

De kernwaarden van de Consumentenbond zijn je op het lijf geschreven.

Je bent ondernemend en werkt zelfstandig, maar weet ook dat je zonder met collega’s en anderen samen te werken niet tot het beste resultaat kunt komen. Daarbij communiceer je open en eerlijk. Dat betekent dat je transparant bent over verkeerde beslissingen en fouten. Want daar leert iedereen van; niet alleen jij, maar ook je collega’s. En je viert natuurlijk ook groots en breeduit al je successen! Je mag het allemaal delen op ons actieve intranet.

Dit heb en kun jij

Je hebt een universitair diploma in het Nederlands Recht.

Als jurist heb je minimaal 1 jaar relevante werkervaring.

Je hebt kennis van één of meer van de volgende rechtsgebieden: ondernemingsrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, intellectueel eigendomsrecht en mediarecht. Kennis van privacy recht zou heel fijn zijn.

Je hebt ervaring met het opstellen van verschillende contracten.

Je hebt een kritische blik en je durft ‘nee’ te zeggen.

Je komt helemaal tot bloei in een dynamische zelfsturende omgeving.

Je beheerst de Nederlandse taal perfect (spreken en schrijven).

En je hebt een goede beheersing van de Engelse taal (spreken en schrijven).

Hier herken jij jezelf in: jouw competenties

Verantwoordelijkheid nemen

Snel kunnen schakelen

Flexibel

Enthousiast

Zelfstandig

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Onze ambitie is om iedereen in Nederland zekerheid en gemak te bieden bij moeilijke beslissingen die hen raken. Dit doen we door bedrijven en overheden scherp te houden en de klant te ondersteunen.

Bij de Consumentenbond werken we sinds een paar jaar holacratisch. We hebben geen functieprofielen, maar iedereen maakt flexibele rollen aan die op dat moment nodig zijn. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kan meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen. Doordat elke rol een medewerker eigen verantwoordelijkheden geeft, is de Consumentenbond een platte organisatiestructuur. We werken zelfsturend. Je bent als het ware ondernemer binnen je eigen rol.

Dit bieden wij jou

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt.

Een open bedrijfscultuur en heel veel enthousiaste collega’s.

Een frisse open en duurzame werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten wandelafstand vanaf Station Den Haag Hollands Spoor.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën; daar staan we altijd voor open.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

Minimaal €2.780 en maximaal €3.971 bruto per maand (bij een fulltime dienstverband). Je salaris hangt onder andere af van je werkervaring.

Een goede afstemming op je werk- en privébalans. We werken hybride. Je krijgt van ons een laptop, telefoon en een thuiswerkvergoeding.

Je kunt je ontwikkelen en kansen grijpen. We bieden uitstekende opleidingsmogelijkheden en we hebben een online academie.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze vacature neem je contact op met Anita van den Bosch – de Gier, routebepaler gilde Juristen, telefoonnummer (070) 445 4164. Dit is ook de persoon aan wie je de sollicitatiebrief richt. Voor vragen over de procedure neem je contact op met de cirkel Mens & Werk, telefoonnummer (070) 445 44 81/4539.

Sollicitatieprocedure

De reactietermijn op onze vacatures is 2 weken. Echter, zolang de vacature beschikbaar is op onze site, kun je reageren. Staat de vacature niet meer online dan is de selectie gestart. Bij een groot aantal reacties besluiten we mogelijk de reactietermijn te verkorten. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

