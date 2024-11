Dit ga je doen

Je coördineert en voert kwalitatieve onderzoeken uit zoals user tests, online onderzoek (bij communities), klantinterviews en het begeleiden van focusgroepen. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband. Je sterke analytische vaardigheden helpen om de rode draad te vinden en deze helder te rapporteren. Met de verkregen inzichten draag je bij aan het verbeteren van de klantervaring en een langdurige relatie met onze leden.

Ontwikkelen en uitvoeren van kwalitatieve marktonderzoeken, vanaf de start tot de presentatie van de inzichten.

Bedenken van de juiste kwalitatieve onderzoeksmethode en afstemmen met het team en de opdrachtgevers.

Creëren van gespreksrichtlijnen en scripts voor verschillende onderzoeksmethoden.

Modereren van interviews, groepsdiscussies, online kwalitatief onderzoek en user tests.

Analyseren, rapporteren en presenteren van de onderzoeksresultaten. Inclusief het geven van een passend advies waarmee collega’s het maximale uit deze resultaten kunnen halen en goed aan de slag kunnen.

Inzichten uit verschillende onderzoeken en bronnen combineren en delen binnen de organisatie.

Ondersteunen bij het vertalen van onderzoeksresultaten naar concrete aanpassingen in onze diensten en (online) communicatie.

Ontwikkelen en verzorgen van presentaties en interactieve sessies met opdrachtgevers.

Trends en ontwikkelingen binnen het kwalitatief onderzoek volgen en nieuwe onderzoeksmogelijkheden verkennen.

Dit breng je mee

Je hebt aantoonbaar relevante werkervaring (minimaal 3 jaar) in het uitvoeren van kwalitatief marktonderzoek.

Je kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden en zo voor structuur zorgen bij projecten en onderzoeken. Je zorgt ook voor een goede planning en bewaakt de voortgang.

Je legt makkelijk contact met anderen om uit te vinden wat de optimale werkwijze en onderzoeksaanpak is en je betrekt iedereen erbij die een relevante bijdrage kan leveren.

Je combineert je analytische nauwkeurigheid met de kwaliteit om jezelf open te stellen en goed en zorgvuldig te luisteren en door te vragen.

Je vindt het leuk om het verhaal achter de resultaten te vertellen en deze inzichten om te zetten naar concreet advies.

Je bent in staat om helderheid te krijgen over minder concrete onderzoeksvragen in gesprekken met interne opdrachtgevers en om zo te zorgen voor een gedegen onderzoeksaanpak.

Je begrijpt snel de samenhang tussen verschillende inzichten en bent de drijvende kracht achter een effectieve samenwerking.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris dat ligt tussen de €3.881 en €5.542 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur per week). Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Vanessa van der Vinden, telefoonnummer 06 5009 4769. Aan haar kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 070 - 445 44 81/4539.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een drijfverenmeting tussen het eerste en tweede gesprek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

