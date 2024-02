‘Customer Experience meets Customer Service’

Ben jij die ervaren Customer Experience professional die de (potentiële) leden van de Consumentenbond een nog betere klantervaring gaat brengen? Heb je leidinggevende ervaring binnen een klantcontactomgeving en heb je de ambitie om die verder te ontwikkelen? Reageer dan direct!

Als Lead Customer Experience, Dienstverlening & Advisering ga je aan de slag bij het dynamische team Dienstverlening & Advisering (DNA). Dit team richt zich niet alleen op het helpen van onze leden en klanten, maar geeft ook financieel en juridisch advies. DNA is het hart van de organisatie en staat dagelijks in direct contact met consumenten.

Je gaat ons helpen bij de verdere ontwikkeling van het team en het neerzetten van een strategie om doelstellingen te halen en uitstekende klantervaringen te realiseren. Ook ben je de verbindende factor tussen DNA en andere teams en zorg je voor gestroomlijnde processen en samenwerkingen.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. We beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. We maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar op basis van holacratische principes in zelforganiserende teams (cirkels), verdeeld in diverse vakgebieden. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit ga je doen bij de Consumentenbond

Als Lead Customer Experience, Dienstverlening en Advisering vervul je de rol van ‘Routebepaler’ bij het gilde DNA. Je bent eindverantwoordelijk voor meerdere disciplines. Het team bestaat uit circa 25 klantenservicemedewerkers en circa 25 adviseurs op het gebied van consumentenrecht en financiële producten en diensten. Daarnaast werken er 3 leidinggevenden en 2 functioneel applicatiebeheerders in dit team.

Je kracht ligt in het visualiseren van de toekomst voor DNA en customer experience bij de Consumentenbond. Je gaat werken aan het verder ontwikkelen van het team en stemt regelmatig af met andere stakeholders die impact hebben op de medewerkers, de werkzaamheden en de processen van DNA.

Vanuit je ervaringen met customer experience ga je aan de slag met het opstellen en uitvoeren van een bedrijfsbrede, innovatieve CX-strategie voor het verbeteren van de klantervaring. Dit doe je in nauw overleg met de collega’s van je team. Ook werk je actief samen met andere collega’s - die verantwoordelijk zijn voor de relatie met onze leden - aan de marketing- en contactkanalenstrategie.

Je bent binnen onze organisatie een autoriteit op het gebied van customer experience. Daarbij ben je in staat om diverse kanalen, zoals telefonie, e-mail en chat, op een goede manier in te zetten om alle doelstellingen te behalen.

Je bedenkt originele ideeën en concepten om veranderingen mogelijk te maken en problemen op te lossen. Je zet je ervaring en de data van klantfeedback in om gerichte programma's te implementeren en je bevordert een klantgerichte cultuur binnen DNA en de Consumentenbond.

Door iedereen op het juiste moment de juiste positie te geven, werk je met elkaar aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen en aan het naadloos op elkaar laten aansluiten van CX-processen.

Je snapt hoe alles met elkaar samenhangt en welke stappen en talenten er nodig zijn om problemen te voorkomen of op te lossen. Je houdt van uitdagingen en geeft de juiste personen eindverantwoordelijkheid voor hun aandeel in een proces.

Dit ben jij

Je hebt tussen de 5 en 10 jaar ervaring op het gebied van CX-management. Ook heb je een aantal jaren ervaring vanuit een leidinggevende rol binnen een klantcontactomgeving.

Je beschikt over uitstekende leiderschapsvaardigheden en bent in staat om een dynamisch en uitdagend team te managen en te motiveren om uit te blinken in klantcontact. Daarnaast zorg je voor een positieve en inclusieve werkomgeving.

Je voelt direct welke verandering of vernieuwing noodzakelijk is en bedenkt originele ideeën en oplossingen om deze door te voeren.

Je bepaalt wanneer welke medewerkers de juiste dingen moeten doen om het proces te optimaliseren.

Je begrijpt de samenhang tussen alles en iedereen en bent de drijvende kracht achter een effectieve samenwerking.

Je hakt knopen door als dat nodig is en bent bepalend gedurende de verandering.

Je hebt een sterke persoonlijke visie op het gebied van customer experience en weet die te vertalen naar (klantcontact)processen in de organisatie.

Je krijgt energie van een omgeving waarin sprake is van verschillende, soms tegengestelde belangen en bent in staat om deze te verenigen.

Je hebt bewezen succes in het implementeren van CX-initiatieven en de inrichting van teams die de klanttevredenheid verbeteren.

Je werkt graag in een cultuur waarbij zelfstandigheid en pro-activiteit belangrijk zijn.

Je bent zelfverzekerd en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, zonder dat je verantwoordelijkheid overneemt van anderen. Je durft collega’s aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag Hollands Spoor.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris tussen de €5.489 en €7.839 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur).

Contactpersoon

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Henk de Torbal, telefoonnummer 0624095574. Aan hem kun je ook je sollicitatiebrief richten.

Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van de afdeling Mens & Werk, telefoonnummer 070 - 44544 81/4539.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een drijfverenmeting kan deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

