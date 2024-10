Dit ga je doen

Ontwikkelen en uitvoeren van marketingcampagnes met als doel de retentie en klanttevredenheid van onze leden te verbeteren.

Ontwikkelen en lanceren van personalisatiecampagnes die zorgen voor een optimale klantreis en relevante, op maat gemaakte interacties met onze leden.

Marketingacties uitvoeren gericht op het verzamelen en verrijken van klantdata (zoals interesses en voorkeuren) om zo een volledig klantbeeld te krijgen voor meer personalisatie.

Volgen van markttrends en ontwikkelingen op het gebied van klantrelatie-management en proactief inspelen op veranderingen in de markt.

Dit breng je mee

Je bedenkt vernieuwende, realistische en originele oplossingen of concepten om gezamenlijke doelen te bereiken. En brengt ze concreet tot uitvoering.

Je snapt wie op welk moment nodig is om resultaten op een logische en zakelijke manier te behalen en je kunt mensen op een diplomatieke manier in beweging krijgen.

Je voelt direct wat nodig is en betrekt iedereen die een belangrijke bijdrage kan leveren hierbij, met wederzijdse loyaliteit als kernwaarde.

Je begrijpt snel de samenhang tussen alles en iedereen en bent de drijvende kracht achter een effectieve samenwerking.

Je kunt flexibel samenwerken, maar bent vasthoudend en houdt vol tot de noodzakelijke doelen en resultaten bereikt zijn.

Je bent verbaal sterk, bindt jezelf en anderen aan afspraken en bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt.

Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris van dat ligt tussen de €3.881 en €6.076 per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Krista Lansbergen, telefoonnummer 06 25368811, mailadres klansbergen@consumentenbond.nl. Aan haar kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 06 – 500 94 864.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een drijfverenmeting kan deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

